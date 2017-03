Você está lendo um tópico

Discovery estreia Bear Grylls Para Menores

Nunca é cedo demais para estabelecer vínculo com a natureza, nem para superar os próprios limites. Bear Grylls sabe disso e, em sua nova empreitada, convida dez participantes com idades entre 12 e 15 anos para uma aventura de 12 dias no Parque Nacional Snowdonia, País de Gales.



A série inédita Bear Grylls Para Menores registra a jornada de cinco garotas e cinco garotos que aceitaram o desafio de Bear. A partir de 5 de março, às 22h20, os “Domingos Extremos” do Discovery revelam todos os momentos dessa imersão no mundo natural, acompanhando as conquistas e frustrações do grupo em 12 episódios com uma hora de duração.



Nunca é cedo demais para estabelecer vínculo com a natureza, nem para superar os próprios limites. Bear Grylls sabe disso e, em sua nova empreitada, convida dez participantes com idades entre 12 e 15 anos para uma aventura de 12 dias no Parque Nacional Snowdonia, País de Gales.

A série inédita Bear Grylls Para Menores registra a jornada de cinco garotas e cinco garotos que aceitaram o desafio de Bear. A partir de 5 de março, às 22h20, os "Domingos Extremos" do Discovery revelam todos os momentos dessa imersão no mundo natural, acompanhando as conquistas e frustrações do grupo em 12 episódios com uma hora de duração.

Adam, Alanah, Azriel, Bailey, Charlie, Kieron, Lavinia, Maria, Savannah e Tara trazem consigo histórias de vida e habilidades muito diferentes – alguns são esportistas natos e adoram a vida ao ar livre; outros precisam de lições básicas sobre o mundo fora dos ambientes climatizados. Tara, por exemplo, age como líder e pratica diferentes modalidades esportivas; já Savannah não se imagina sem celular; Kieron passou a infância em lares provisórios e precisa aprender a trabalhar em grupo; Adam nasceu com uma deformidade no torso e encara o programa como a missão de demonstrar sua imensa capacidade.























