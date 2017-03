TV por assinatura segue em queda segundo dados de janeiro

Você está lendo um tópico

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel - divulgou nesta semana os dados sobre o mercado de televisão por assinatura no país referente ao mês de janeiro de 2017. O número de assinatura oficiais voltou a cair e no geral teve uma redução de mais de 100 mil assinaturas, na média, se comparado a dezembro.



Apenas os grupos Cabo e Oi tiveram crescimento no mês. A primeira fechou o mês com um aumento de 125 assinantes, totalizando 51.586 clientes. Já a Oi TV registrou um aumento de 13.828 assinantes, totalizando 1.318.125 clientes.



O grupo Telecom Americas , formado pelas operadoras NET e Claro, somou a maior perda no período. A empresa perdeu 44.019 assinantes em relação à dezembro/2016 e fechou o mês com 9.752.955 clientes. A redução foi de 122.285. A Claro HDTV foi responsável sozinha por uma queda de 38.071 assinatura e fechou o mês com 2.519.315 clientes.



O grupo SKY foi o segundo com a maior queda no período. Em média, a operadora perdeu 27.583 assinantes, fechando o mês com um total de 5.221.719. O grupo Telefonica (Vivo) vem logo em seguida com uma queda de 22.258 assinaturas. A Vivo fechou o período com 1.691.460 clientes.



Tecnologia



Em relação a tecnologia, as empresas via satélite (DTH) foram as que somaram a maior queda no mês. No total, as empresas acumularam 74.432 cancelamentos em janeiro, se comparados os números de janeiro/17 e dezembro/16.



O cabo veio logo em seguida com uma redução de 31.410 clientes. O MMDS perdeu 65 assinaturas no período.



