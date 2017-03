Você está lendo um tópico

Televisão

A TV paga continua a encolher. Na contramão, Oi cresce 12% nos últimos 12 meses

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 117 visitas.





ALECIO BRASIL em Hoje, 08:30



anos | Nov 2007 | Mensagens: 914 | Vila Velha - ES





O serviço manteve o ritmo de encolhimento de atividades. Em janeiro, só Oi e Cabo tiveram adições em sua base. As demais operadoras perderam clientes.





No mês de janeiro de 2017, a base de clientes das operadoras de TV paga, em seu conjunto, perdeu 105, 4 mil assinantes, fechando com 18, 69 milhões de usuários. Das operadoras listadas na Anatel, só Oi e Cabo registraram adições em sua base de clientes, com pequenas oscilações positivas. Considerando os últimos 12 meses, a única a ganhar clientes foi a Oi.

No período, a operadora apresentou crescimento de 12,03% em sua base de assinantes do serviço, com mais 141,55 mil assinantes. Todos os outros grupos apresentaram redução, destaque para a Blue com queda de 30,66%, redução de 46.116 assinantes. De fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, a base de clientes da TV paga no país perdeu 364,46 mil assinantes, menos 1,91%. (Assessoria de Imprensa)



http://www.telesintese.com.br/tv-paga-continua-...ultimos-12-meses/ A TV paga continua a encolher. Na contramão, Oi cresce 12% nos últimos 12 mesesO serviço manteve o ritmo de encolhimento de atividades. Em janeiro, só Oi e Cabo tiveram adições em sua base. As demais operadoras perderam clientes.No mês de janeiro de 2017, a base de clientes das operadoras de TV paga, em seu conjunto, perdeu 105, 4 mil assinantes, fechando com 18, 69 milhões de usuários. Das operadoras listadas na Anatel, só Oi e Cabo registraram adições em sua base de clientes, com pequenas oscilações positivas. Considerando os últimos 12 meses, a única a ganhar clientes foi a Oi.No período, a operadora apresentou crescimento de 12,03% em sua base de assinantes do serviço, com mais 141,55 mil assinantes. Todos os outros grupos apresentaram redução, destaque para a Blue com queda de 30,66%, redução de 46.116 assinantes. De fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, a base de clientes da TV paga no país perdeu 364,46 mil assinantes, menos 1,91%. (Assessoria de Imprensa)











Paulo.es em Hoje, 10:57



anos | Dez 2006 | Mensagens: 895 | Vitória - ES



Eu acho é pouco. Pagar por 300 canais pra se assistir meia dúzia não parece inteligente, e o público está percebendo isso. Prefere Netflix, onde se assiste o que quer pagando um preço justo.

A Oi ainda está crescendo porque é a que oferece mais qualidade com preço menos injusto.





mjbondioli em Hoje, 11:28



anos | Jan 2017 | Mensagens: 139 | Pindamonhangaba - SP



Paulo.es escreveu

A Oi ainda está crescendo porque é a que oferece mais qualidade com preço menos injusto.



Deve ser por isso que não tem em SP...



Deve ser por isso que não tem em SP...

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído