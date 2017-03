Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Canal Brasil exibe programação especial dedicada à Portela

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 95 visitas.





robertoscalon em Hoje, 15:17 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7802 | Belo Horizonte - MG





Cena do documentário "82 minutos" (Divulgação/Canal Brasil) Cena do documentário "82 minutos" (Divulgação/Canal Brasil)



Escola de samba campeã do Carnaval 2017 do Rio de Janeiro depois de 33 anos, a Portela é tema de duas produções que o Canal Brasil exibe neste sábado (04), o documentário “Paulinho da Viola - Meu Tempo É Hoje” , de 2003, e o longa “82 Minutos” de Nelson Hoineff, de 2015.



“Paulinho da Viola - Meu Tempo É Hoje” é destaque às 12h, documentário que traça um perfil da vida e obra do sambista. Herdeiro de Cartola, Candeia e Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola mostra que ainda busca a renovação - sem deixar de lado seus princípios e valores estéticos. No registro, o retratado relaciona mestres e influências além de revelar sua rotina discreta e muito peculiar. O público confere depoimentos de Marina Lima, Zeca Pagodinho, Marisa Monte, Elton Medeiros, Luciana Rabello, Hermínio Bello de Carvalho, Nelson Sargento, Walter Alfaiate, David do Pandeiro, Jair do Cavaquinho, Guaracy, Monarco e Ronaldo do Bandolim, dentre outros.



Em “82 Minutos” (às 13h30), o cineasta desvenda o que há por trás da construção dos desfiles da Marquês de Sapucaí. Com imagens dos bastidores da Portela, que vão desde a escolha do samba-enredo até a apuração dos votos, a fita lança um foco inédito sob esse fenômeno que atrai os olhares do mundo inteiro, todos os anos. Coproduzida pelo Canal Brasil , a produção documenta os momentos cruciais e decisivos da preparação das escolas de samba.



Especial Portela vai ao ar no dia 04 de março, a partir do meio-dia no Canal Brasil. Escola de samba campeã do Carnaval 2017 do Rio de Janeiro depois de 33 anos, a Portela é tema de duas produções que oexibe neste sábado (04), o documentário, de 2003, e o longade Nelson Hoineff, de 2015.é destaque às 12h, documentário que traça um perfil da vida e obra do sambista. Herdeiro de Cartola, Candeia e Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola mostra que ainda busca a renovação - sem deixar de lado seus princípios e valores estéticos. No registro, o retratado relaciona mestres e influências além de revelar sua rotina discreta e muito peculiar. O público confere depoimentos de Marina Lima, Zeca Pagodinho, Marisa Monte, Elton Medeiros, Luciana Rabello, Hermínio Bello de Carvalho, Nelson Sargento, Walter Alfaiate, David do Pandeiro, Jair do Cavaquinho, Guaracy, Monarco e Ronaldo do Bandolim, dentre outros.Em(às 13h30), o cineasta desvenda o que há por trás da construção dos desfiles da Marquês de Sapucaí. Com imagens dos bastidores da Portela, que vão desde a escolha do samba-enredo até a apuração dos votos, a fita lança um foco inédito sob esse fenômeno que atrai os olhares do mundo inteiro, todos os anos. Coproduzida pelo, a produção documenta os momentos cruciais e decisivos da preparação das escolas de samba.vai ao ar no diaa partir do meio-dia no























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído