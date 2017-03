Você está lendo um tópico

Katiuscia Canoro e Gustavo Mendes participam de homenagem à "A Praça é Nossa!"

Katiuscia Canoro e Marcelo de Nóbrega em homenagem à "A Praça é Nossa" (Divulgação)



O "Domingo Legal" volta ao vivo e com uma homenagem especial aos 30 anos de “A Praça É Nossa”. Celso Portiolli recebe Carlos Alberto de Nóbrega e o filho Marcelo de Nóbrega para reviver os melhores momentos da história do programa.



Serão reproduzidas esquetes de alguns dos personagens que marcaram na história de “A Praça É Nossa” , que serão representados pelo humorista Marcelo Marron interpretando o “Canarinho”, o humorista Gustavo Mendes vivenciando a “fofoqueira Vamércia”, o ator Sebastian como “Vera Verão”, Katiuscia Canoro interpretando “Rosauro” e Iran Santos como o “Guarda Juju”. O programa ainda prepara uma grande surpresa ao apresentador Carlos Alberto de Nóbrega no palco do programa..



