"Masterchef" volta à Band em nova temporada

Ana Paula Padrão e os jurados de "Masterchef" (Divulgação/Band) Ana Paula Padrão e os jurados de "Masterchef" (Divulgação/Band)



Na próxima terça-feira (7), a Band estreia mais uma edição da versão brasileira do "MasterChef" . Ana Paula Padrão e os chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella voltam para quarta temporada do talent show de maior repercussão nas redes sociais no mundo,



Depois de uma edição dedicada aos cozinheiros profissionais, o programa volta às suas raízes com a competição entre amadores. Mais de 27.500 pessoas se inscreveram para realizar o sonho de se tornar o próximo MasterChef do Brasil . Do total de inscritos, 640 participaram de testes presenciais e apenas 75 deles foram convocados para a primeira audição com os jurados. O perfil dos candidatos é bem diverso. São brasileiros e estrangeiros (italiano, tailandês, paraguaio, colombiano e venezuelano) de 22 a 61 anos das mais diferentes profissões: físico, bombeiro, geógrafo, caricaturista, dentista, professor de jiu-jitsu, entre muitas outras.



Nesta edição, conseguir uma vaga para entrar na cozinha ficou ainda mais difícil. Os 40 cozinheiros que passaram pelo crivo dos jurados se enfrentam na segunda etapa eliminatória, que terá uma nova dinâmica nesta temporada. A última vaga será disputada em uma repescagem que vai reunir os quatro melhores cozinheiros entre os eliminados anteriormente.



Os 21 cozinheiros que entrarão na cozinha mais famosa do Brasil - que ganhou um novo visual nesta temporada - serão conhecidos no terceiro programa da temporada, que terá 25 episódios. Os candidatos terão pela frente provas com níveis de dificuldade bem variados: desde preparar um “PF” com uma pegada MasterChef até reproduzir uma receita que leva a assinatura de um dos jurados do programa. Esse último desafio será enfrentado pelos competidores logo na primeira prova de eliminação da temporada.



A culinária regional do Centro-Oeste e do Norte do Brasil também será tema de provas ao longo da temporada. O chef paraense Thiago Castanho é um dos convidados especiais já confirmados, assim como o chef francês Emmanuel Bassoleil. Mas a disputa não acontece só dentro da cozinha. A primeira prova fora do estúdio de 600m² será gravada no Rio Grande do Sul, mais precisamente nas Serras Gaúchas, importante polo turístico do estado também conhecido pela influência das gastronomias alemã e italiana. O grande vencedor vai ganhar R$ 200 mile o troféu de MasterChef. Os dois finalistas serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para compras com o cartão Carrefour.



