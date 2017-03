Você está lendo um tópico

Apresentador/narrador Paulo Soares saiu da ESPN?

Desde dezembro não vejo ele no canal, até no sportcenter das 23 horas não apresenta mais, por onde anda ele?











esta de ferias



em janeiro ele fez programas





São férias prolongadas por alguns meses, de dois a três. Isso foi noticiado amplamente tanto em matérias no Estadão e no UOL quanto avisado por colegas dele nas redes sociais, caso do Antero Greco.





Edu21 escreveu São férias prolongadas por alguns meses, de dois a três. Isso foi noticiado amplamente tanto em matérias no Estadão e no UOL quanto avisado por colegas dele nas redes sociais, caso do Antero Greco.

Férias prolongadas ou afastamento por algum motivo?





Ouvi que ele esta num SPA de férias!

















