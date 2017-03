Você está lendo um tópico

Abril: Tom Hanks, Pequeno Príncipe e filmes nacionais são destaques no Telecine Premium

Tom Hanks estrela "Negócio das Arábias" (Divulgação/Mares) Tom Hanks estrela "Negócio das Arábias" (Divulgação/Mares)



O VCFAZ.TV continua trazendo em primeira mão as novidades de abril na Rede Telecine . Superestreia" são a aventura de maior bilheteria no Brasil no ano passado "Capitão América: Guerra Civil" , a adaptação do game "Warcraft: O Primeiro Encontro De Dois Mundos" , a comédia "Vizinhos 2" , o faroeste "Sete Homens e Um Destino" , além da comédia brasileira "É Fada!" . O VCFAZ.TV te conta quais são os outros filmes que estreiam durante a semana no Telecine Premium .



Tom Hanks estrela "Negócio das Arábias" (dia 24 de abril , às 22h). Durante a recessão nos Estados Unidos, um homem de negócios falido procura recuperar suas perdas financeiras viajando para a Arábia Saudita, a fim de vender sua ideia "genial" para um monarca que está construindo um enorme complexo no meio do deserto. Adrien Brody e Salma Hayek estão em "Setembro em Shiraz" (dia 17 de abril , às 22h). Durante a Revolução Islâmica no Irã, em 1979, uma família judia é pega. Eles terão de fugir do país para não serem mortos pelo governo que tomou o poder.



No drama brasileiro "O Filho Eterno" (dia 11 de abril , às 20h15)., o casal Roberto (Marcos Veras) e Cláudia (Débora Falabella) aguarda ansiosamente pela chegada de seu primeiro bebê. Roberto, que é escritor, vê a chegada do filho com esperança e como um ponto de partida para uma mudança completa de vida. Mas toda a áurea de alegria dos pais é transformada em incerteza. Já Vladimir Brichta, Luiza Mariani e Mariana Ximenes estrelam a comédia "Um Homem Só" (dia 10 de abril , às 18h30). No longa, Arnaldo está infeliz com o casamento e seu trabalho. Ele procura uma clínica que promete copiar as pessoas para livrá-las de sua vida. Mas quando o procedimento acontece, questões e dúvidas aparecem.



Na animação "O Pequeno Príncipe" (dia 28 de abril , às 22h), uma garota acaba de se mudar com a mãe para uma nova casa. Entretanto, um acidente provocado por seu vizinho faz com que a hélice de um avião abra um enorme buraco em sua casa. Curiosa em saber como o objeto parou ali, ela decide investigar. Logo conhece e se torna amiga de seu novo vizinho, um senhor que lhe conta a história de um pequeno príncipe que vive em um asteroide com sua rosa e, um dia, encontrou um aviador perdido no deserto em plena Terra.



A história do palhaço Chocolate, o primeiro artista de circo negro da França, que foi um grande sucesso no final do século XIX é contado em "Chocolate" (dia 10 de abril , às 22h). O jovem negro Rafael Padilha (Omar Sy) nasceu em Cuba em 1868 e foi vendido quando ainda era criança. Anos depois ele consegue fugir e é encontrado nas docas por um palhaço que o coloca nas suas apresentações. Em seguida, Padilha passa a ser conhecido como Chocolat, tornando-se o primeiro artista circense negro na França. Katherine Heigl e Tom Wilkinson estrelam "Casamento de Verdade" (dia 03 de abril , às 22h). Jenny é uma mulher que sofre grande pressão da família para encontrar um marido e se casar. Mas, os pais ainda não sabem que Jenny é lésbica e namora Kitty, que todos acreditam ser apenas uma colega.



Protagonizado pelo ator Kevin Bacon, "A Escuridão" (dia 26 de abril , às 23h55). mostra uma família assombrada por um espírito maligno em seguida ao retorno de uma viagem ao Grand Canyon. O alvo principal da criatura é o filho do personagem de Bacon. Em "No Rastro Da Bala" (dia 19 de abril , às 0h10), Nick Tortano é um ambicioso criminoso das ruas de Boston. Após anos de trabalho, ele finalmente consegue o respeito do mafioso italiano Sal Vitaglia. No entanto, quando Nick toma uma atitude desesperada, ele passa a ser perseguido e terá que lutar para sobreviver.



