Você está lendo um tópico

Televisão > Cinema

Logan está de volta aos cinemas brasileiros

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 131 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 12:48 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23713 | Redação





Logan está de volta aos cinemas brasileiros (Divulgação) Logan está de volta aos cinemas brasileiros (Divulgação)

Esta última quinta-feira, dia 2 de março, teve poucas estreias nos cinemas brasileiros.



Apenas três longas tomaram conta das principais salas do país.



O grande destaque da semana fica por conta da volta de Logan, dos X-men, aos cinemas.



Confira abaixo as principais estreias da semana:



Logan



Em 2029, Logan (Hugh Jackman) ganha a vida como chofer de limousine para cuidar do nonagenário Charles Xavier (Patrick Stewart). Debilitado fisicamente e esgotado emocionalmente, ele é procurado por Gabriela (Elizabeth Rodriguez), uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men para defender a pequena Laura Kinney / X-23 (Dafne Keen). Ao mesmo tempo em que se recusa a voltar à ativa, Logan é perseguido pelo mercenário Donald Pierce (Boyd Holbrook), interessado na menina.















Waiting for B



O cotidiano de fãs da Beyoncé que acamparam por dois meses na fila do show da cantora em São Paulo, em 2013, na tentativa de de conseguirem um lugar mais próximo de sua ídola.















Um limite entre nós



Um homem que sonhava em se tornar um grande jogador de beisebol na infância acaba frustrado como um catador de lixo. Baseado na peça teatral homônima.







Esta última quinta-feira, dia 2 de março, teve poucas estreias nos cinemas brasileiros.Apenas três longas tomaram conta das principais salas do país.O grande destaque da semana fica por conta da volta de Logan, dos X-men, aos cinemas.Confira abaixo as principais estreias da semana:Em 2029, Logan (Hugh Jackman) ganha a vida como chofer de limousine para cuidar do nonagenário Charles Xavier (Patrick Stewart). Debilitado fisicamente e esgotado emocionalmente, ele é procurado por Gabriela (Elizabeth Rodriguez), uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men para defender a pequena Laura Kinney / X-23 (Dafne Keen). Ao mesmo tempo em que se recusa a voltar à ativa, Logan é perseguido pelo mercenário Donald Pierce (Boyd Holbrook), interessado na menina.O cotidiano de fãs da Beyoncé que acamparam por dois meses na fila do show da cantora em São Paulo, em 2013, na tentativa de de conseguirem um lugar mais próximo de sua ídola.Um homem que sonhava em se tornar um grande jogador de beisebol na infância acaba frustrado como um catador de lixo. Baseado na peça teatral homônima.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído