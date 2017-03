Você está lendo um tópico

Televisão > Novelas

Confira a semana de Carinha de anjo (6 a 11/3)

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 46 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 12:52 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23713 | Redação





Segunda-feira



Peixoto ensina Rosana a pescar com o molinete. Para isso, ele precisa ficar próximo a ela, como se estivesse abraçando. Zé Felipe, que está no mesmo pesqueiro com Pascoal, pensa que a mãe de seu amigo, Emílio, está sendo atacada e corre para salvá-la. Ele percebe que foi um mal-entendido. No food truck de Vitor, Verônica diz às irmãs Fabiana e Cecília que acha Gustavo muito bonito e charmoso. Dr. André chega, resolve se juntar às moças, e faz elogios à Cecília. Inácio fala para Diana que pode conseguir uma entrevista para Zeca com um amigo que trabalha na rádio. Rosana chega à sua casa e conta para Juju que viu Zeca tocando violão para uma garota no pesqueiro. Dr. André e Fátima conversam sobre Cecília. Fátima diz que acha que sua irmã tem dúvidas sobre sua vocação de freira e André fica esperançoso de que um dia ela desista dessa ideia. As freiras ensaiam para o concurso. Zeca fica emburrado quando todos em sua casa querem saber mais sobre a menina para quem ele estava tocando violão. Dulce diz a seu pai que só vai ser amiga de Nicole se ele aumentar o salário de Verônica. Gustavo pensa que Verônica reclamou com Dulce e diz a Estefânia que demitirá a moça. Flávio contrata Érica (Einat Falbel), que se passa por assistente social e enganar Rosana. Adriana e Duda contam pra Cecília que Frida e Bárbara inventaram a história sobre Verônica reclamar de seu salário. Cecília e Fabiana contam pra Dulce a verdade. Nicolas conta a Gustavo que conseguiu um trabalho numa campanha infantil e pergunta se Dulce não gostaria de acompanhá-la nesse dia. Gustavo concorda com a ideia.



Terça-feira



Irmã Cecília conta o que aconteceu para Estefânia, que vai para o colégio conversar com a Madre Superiora. Enquanto isso, a pedido de Estefânia, Silvestre e Franciely fazem de tudo para que Gustavo não saia de casa. A Madre Superiora diz que as responsáveis pela confusão serão punidas. Estefânia e Dulce tentam chegar ao escritório antes de Gustavo. Silvana tem ciúme de Verônica. Gustavo chega ao escritório e chama Verônica para conversar. Ele briga com ela. A moça não se conforma com o jeito ríspido com que ele fala, grita com ele e resolve sair da empresa. Estefânia, Vitor e Dulce chegam em seguida e contam toda a verdade para Gustavo. Eles reclamam do temperamento de Gustavo, que os expulsa de sua sala. A Madre Superiora faz com que Frida e Bárbara escrevam uma carta pedindo desculpa para Gustavo e Verônica. Madre Superiora vai ao escritório, entrega as cartas de desculpa para Gustavo e pede que ele devolva o emprego a Verônica. Gustavo diz que ela também foi grossa com ele, portanto só devolverá o emprego caso ela se desculpe.



Quarta-feira



Verônica conta o que aconteceu para Fátima. A falsa assistente social chega à casa de Rosana e começa a incomodá-la com uma série de perguntas. Flávio sai para tomar sorvete com Fátima. As irmãs se apresentam para as crianças, como ensaio antes do concurso. A falsa assistente social vasculha a casa de Rosana e menciona uma denúncia anônima. Fátima quer saber mais sobre Flávio, que inventa tudo sobre sua vida. Estefânia conversa com Verônica enquanto Vitor conversa com Gustavo. Eles tentam convencê-los a dar o primeiro passo e pedir desculpas, mas ambos são orgulhosos. Inácio se preocupa com a tristeza de Zeca. Diana dá a ideia de Zeca acompanhar as Irmãs no concurso. Inácio vai pedir para a Madre Superiora. Na manhã seguinte a Madre convida Zeca para ir em uma gravação com elas.



Quinta-feira



A van do SBT chega ao colégio Doce Horizonte para buscar as irmãs, Zeca, Padre Gabriel e Madre Superiora para o concurso de coral do Programa do Ratinho. Diana fica com as crianças no colégio e ensina elas a plantar sementes. Franciely consegue uma folga do trabalho com Silvestre. Ele critica as roupas utilizadas por ela. As irmãs cantam na van e ao chegar no SBT ficam encantadas. As religiosas são recebidas pelo produtor do programa (Felipe Ventura). Peixoto vai até a casa de Haydee. Inácio conversa com seu amigo, o cantor sertanejo Goianio Neto (Saulo Vasconcelos). Goianio diz que dupla sertaneja com crianças transmite carisma e ajudaria ele a fazer sucesso. Madre Superiora está ansiosa para conhecer pessoalmente Ratinho, mas fica aflita ao saber que talvez não tenha tempo. Gioanio diz para Inácio incentivar Zé Felipe a cantar ao lado de Zeca e garante que irmãos juntos é sempre sucesso. Irmãs vão conhecer o palco do Programa do Ratinho. A falsa assistente social cobra Flávio e diz que se ele não lhe pagar ela vão contar a verdade. Flávio consegue se entender com a vigarista e aumentar o pacote do golpe. Madre Superiora acha um absurdo a roupa das bailarinas e pensa em ir embora. A presença de Valentina, Pavorô e Renata chamam a atenção. Valentina abraça a Madre Superiora, que fica sem graça e critica a roupa delas com o Padre. Madre repete que ou as dançarinas deixam o palco ou não haverá apresentação.



Sexta-feira



Ratinho chega ao palco e todos ficam felizes, principalmente a Madre Superiora. A religiosa abençoa o apresentador e revela que assim como ele, também nasceu em Águas de Lindóia. Madre entrega para Ratinho algumas fotos do local para ele ver. Ratinho acata a vontade da Madre e pede para que as bailarinas não se apresentem durante a performance das freiras. Madre tira foto com Ratinho ainda no ensaio. Rosana continua temerosa em perder a guarda de Emílio. Inácio conversa com Zé Felipe no "LePF" e questiona se ele não quer ser cantor ao lado de Zeca, mas o garoto diz que não, pois as músicas que Zeca cantam são chatas e que ele não sabe cantar. Gustavo busca Dulce Maria para levar ela para acompanhar uma sessão de fotos com ênfase infantil. Dulce Maria não sabe que na verdade é um trabalho com Nicole. Enquanto isso, Ratinho convida os jurados do "Concurso de Corais", Arnaldo Saccomani, Beth Guzzo e Lucimara Parisi. Chega a vez das freiras se apresentarem no concurso. Elas cantam a música "Jesus Cristo", de Roberto Carlos, com uma coreografia criada por elas. Todos cantam juntos e se animam com as danças delas. Dulce Maria descobre se tratar de Nicole no estúdio de fotos e apesar de não gostar, dá a oportunidade da modelo mostrar como tudo funciona. Haydee acha que Peixoto está apaixonado por ela. Peixoto ensina Rosana a pescar com o molinete. Para isso, ele precisa ficar próximo a ela, como se estivesse abraçando. Zé Felipe, que está no mesmo pesqueiro com Pascoal, pensa que a mãe de seu amigo, Emílio, está sendo atacada e corre para salvá-la. Ele percebe que foi um mal-entendido. No food truck de Vitor, Verônica diz às irmãs Fabiana e Cecília que acha Gustavo muito bonito e charmoso. Dr. André chega, resolve se juntar às moças, e faz elogios à Cecília. Inácio fala para Diana que pode conseguir uma entrevista para Zeca com um amigo que trabalha na rádio. Rosana chega à sua casa e conta para Juju que viu Zeca tocando violão para uma garota no pesqueiro. Dr. André e Fátima conversam sobre Cecília. Fátima diz que acha que sua irmã tem dúvidas sobre sua vocação de freira e André fica esperançoso de que um dia ela desista dessa ideia. As freiras ensaiam para o concurso. Zeca fica emburrado quando todos em sua casa querem saber mais sobre a menina para quem ele estava tocando violão. Dulce diz a seu pai que só vai ser amiga de Nicole se ele aumentar o salário de Verônica. Gustavo pensa que Verônica reclamou com Dulce e diz a Estefânia que demitirá a moça. Flávio contrata Érica (Einat Falbel), que se passa por assistente social e enganar Rosana. Adriana e Duda contam pra Cecília que Frida e Bárbara inventaram a história sobre Verônica reclamar de seu salário. Cecília e Fabiana contam pra Dulce a verdade. Nicolas conta a Gustavo que conseguiu um trabalho numa campanha infantil e pergunta se Dulce não gostaria de acompanhá-la nesse dia. Gustavo concorda com a ideia.Irmã Cecília conta o que aconteceu para Estefânia, que vai para o colégio conversar com a Madre Superiora. Enquanto isso, a pedido de Estefânia, Silvestre e Franciely fazem de tudo para que Gustavo não saia de casa. A Madre Superiora diz que as responsáveis pela confusão serão punidas. Estefânia e Dulce tentam chegar ao escritório antes de Gustavo. Silvana tem ciúme de Verônica. Gustavo chega ao escritório e chama Verônica para conversar. Ele briga com ela. A moça não se conforma com o jeito ríspido com que ele fala, grita com ele e resolve sair da empresa. Estefânia, Vitor e Dulce chegam em seguida e contam toda a verdade para Gustavo. Eles reclamam do temperamento de Gustavo, que os expulsa de sua sala. A Madre Superiora faz com que Frida e Bárbara escrevam uma carta pedindo desculpa para Gustavo e Verônica. Madre Superiora vai ao escritório, entrega as cartas de desculpa para Gustavo e pede que ele devolva o emprego a Verônica. Gustavo diz que ela também foi grossa com ele, portanto só devolverá o emprego caso ela se desculpe.Verônica conta o que aconteceu para Fátima. A falsa assistente social chega à casa de Rosana e começa a incomodá-la com uma série de perguntas. Flávio sai para tomar sorvete com Fátima. As irmãs se apresentam para as crianças, como ensaio antes do concurso. A falsa assistente social vasculha a casa de Rosana e menciona uma denúncia anônima. Fátima quer saber mais sobre Flávio, que inventa tudo sobre sua vida. Estefânia conversa com Verônica enquanto Vitor conversa com Gustavo. Eles tentam convencê-los a dar o primeiro passo e pedir desculpas, mas ambos são orgulhosos. Inácio se preocupa com a tristeza de Zeca. Diana dá a ideia de Zeca acompanhar as Irmãs no concurso. Inácio vai pedir para a Madre Superiora. Na manhã seguinte a Madre convida Zeca para ir em uma gravação com elas.A van do SBT chega ao colégio Doce Horizonte para buscar as irmãs, Zeca, Padre Gabriel e Madre Superiora para o concurso de coral do Programa do Ratinho. Diana fica com as crianças no colégio e ensina elas a plantar sementes. Franciely consegue uma folga do trabalho com Silvestre. Ele critica as roupas utilizadas por ela. As irmãs cantam na van e ao chegar no SBT ficam encantadas. As religiosas são recebidas pelo produtor do programa (Felipe Ventura). Peixoto vai até a casa de Haydee. Inácio conversa com seu amigo, o cantor sertanejo Goianio Neto (Saulo Vasconcelos). Goianio diz que dupla sertaneja com crianças transmite carisma e ajudaria ele a fazer sucesso. Madre Superiora está ansiosa para conhecer pessoalmente Ratinho, mas fica aflita ao saber que talvez não tenha tempo. Gioanio diz para Inácio incentivar Zé Felipe a cantar ao lado de Zeca e garante que irmãos juntos é sempre sucesso. Irmãs vão conhecer o palco do Programa do Ratinho. A falsa assistente social cobra Flávio e diz que se ele não lhe pagar ela vão contar a verdade. Flávio consegue se entender com a vigarista e aumentar o pacote do golpe. Madre Superiora acha um absurdo a roupa das bailarinas e pensa em ir embora. A presença de Valentina, Pavorô e Renata chamam a atenção. Valentina abraça a Madre Superiora, que fica sem graça e critica a roupa delas com o Padre. Madre repete que ou as dançarinas deixam o palco ou não haverá apresentação.Ratinho chega ao palco e todos ficam felizes, principalmente a Madre Superiora. A religiosa abençoa o apresentador e revela que assim como ele, também nasceu em Águas de Lindóia. Madre entrega para Ratinho algumas fotos do local para ele ver. Ratinho acata a vontade da Madre e pede para que as bailarinas não se apresentem durante a performance das freiras. Madre tira foto com Ratinho ainda no ensaio. Rosana continua temerosa em perder a guarda de Emílio. Inácio conversa com Zé Felipe no "LePF" e questiona se ele não quer ser cantor ao lado de Zeca, mas o garoto diz que não, pois as músicas que Zeca cantam são chatas e que ele não sabe cantar. Gustavo busca Dulce Maria para levar ela para acompanhar uma sessão de fotos com ênfase infantil. Dulce Maria não sabe que na verdade é um trabalho com Nicole. Enquanto isso, Ratinho convida os jurados do "Concurso de Corais", Arnaldo Saccomani, Beth Guzzo e Lucimara Parisi. Chega a vez das freiras se apresentarem no concurso. Elas cantam a música "Jesus Cristo", de Roberto Carlos, com uma coreografia criada por elas. Todos cantam juntos e se animam com as danças delas. Dulce Maria descobre se tratar de Nicole no estúdio de fotos e apesar de não gostar, dá a oportunidade da modelo mostrar como tudo funciona. Haydee acha que Peixoto está apaixonado por ela.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído