Confira a semana de Sol nascente (6 a 11/3)

Segunda-feira



Carolina conta tudo o que sabe sobre Cesar para Louzada, mas esconde os crimes de Sinhá. Marina revela a Lenita que Paty não pensou em procurar a mãe biológica. Sinhá ameaça Tanaka para Mocinha. Mario e Alice chegam a Minas Gerais. Louzada e Mesquita garantem proteção policial a Carolina. Wagner tem um surto e Chica, Quirino e Júlia o acolhem. Ralf sente ciúmes de Milena em seu primeiro dia de aula. O professor Daniel se interessa por Milena. Louzada descobre que Mario e Alice foram para a Fazenda Vagalume. Alice surpreende Cesar com os documentos que comprovam sua inocência.



Terça-feira



Cesar consegue fugir com os documentos. Daniel se aproxima de Milena. Chica e Quirino revelam a Tanaka que Wagner detonou os explosivos nas traineiras da Arraial Pescados a mando de Cesar. Cesar ameaça a vida de Alice em troca da devolução dos documentos. Paula aceita ser sócia de Dora e Elisa. Dora se interessa por Daniel. Alice consegue se livrar de Cesar, quando Louzada chega para prender o criminoso. Sinhá se desespera ao saber da prisão do neto pela tevê. Humilhado, Cesar é levado para a delegacia e olha com ódio para Alice e Mario.



Quarta-feira



Alice e Mario voltam a Arraial do Sol Nascente e dão início aos preparativos para seu casamento. Tânia anuncia a Tanaka que a Arraial Pescados voltará a funcionar. Mocinha decide deixar a cidade e Sinhá se revolta. Lúcia aconselha Lenita a esperar pelo novo contato de Marina. Loretta afirma a Vittorio que fará de tudo para ajudar Lenita a reencontrar Paty. Sinhá conta a Tanaka que Mocinha deixou a cidade. Daniel visita o estúdio de Ralf e ele disfarça o incômodo com o professor. Mario e Alice chegam a Arraial. Tanaka descobre que Cesar é filho de Wladimir.



Quinta-feira



Mesquita afirma que irá procurar Kika e sugere que Louzada se aproxime de Carolina. Julião sofre de amor por Elisa. Daniel faz uma tatuagem com Ralf. Loretta aconselha Marina a reaproximar Lenita de Paty. Alice se encanta com seu vestido de noiva. Sinhá paga Tânia por seus serviços em favor de Cesar e por ter dificultado a liberdade de Alice. Daniel se insinua para Milena, que não corresponde à investida. Tanaka se emociona com a carta de despedida de Mocinha. Paty pergunta a Marina se Lenita é sua mãe biológica. Tanaka e Gaetano pressionam Sinhá.



Sexta-feira



Sinhá se vitimiza para Tanaka, que fica comovido, ao contrário de Gaetano. Marina conta sua história para Paty, que hesita em conhecer Lenita. Bernardo afirma que o trabalho de Tiago e Yumi fará sucesso. Daniel e Milena assistem ao parto de uma vaca, quando Ralf chega. Gaetano aconselha Tanaka a não acreditar em Sinhá. Wagner pede perdão a Alice. Sinhá exige que Silva lhe envie todo o dinheiro que possui fora do país. Ralf pede desculpas a Milena por seus ciúmes. Loretta conta a verdade sobre a adoção de Paty para Lenita. Chega o dia do casamento de Mario e Alice.



Sábado



