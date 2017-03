Você está lendo um tópico

Confira a semana de Ezel (6 a 11/3)

Segunda-feira



Ezel tenta encontrar o homem que matou Kamil. Bahar encontra Ezel no enterro de Kamil. Ali acompanha Bahar para fazer exames no hospital. Ezel questiona Eysan sobre a paternidade de Yan. Ezel ameaça Cengiz e desafia Kenan.



Terça-feira



Bahar descobre que sua doença regrediu. Ezel e Ramiz armam uma cilada para os homens de Kenan. Ezel revela a Ali que é o pai de Yan e pede que ele o proteja. Ezel convence Bahar a fugir com Ali e Yan. Bahar é baleada.



Quarta-feira



Ezel e Eysan sofrem muito com a morte de Bahar. Ali volta à sua antiga oficina e conta detalhes do roubo a Ezel. Eysan vai à casa de Meliah e encontra Yan. Ezel tenta contar a verdade a Eysan mas ela não escuta e jura vingar a morte da irmã.



Quinta-feira



Ezel observa os homens de Kenan. Eysan arruma as coisas de Bahar e lê o diário dela. Bahar é sepultada. Apenas Serdar e Eysan comparecem ao enterro de Bahar.



Sexta-feira



Ali vê o vídeo da morte de Bahar e ameaça um dos homens de Kenan. Ezel dá pistas a Cengiz para que ele descubra sua verdadeira identidade. Ali salva a filha de Cengiz da morte.



Sábado



Sábado

Eysan se oferece para trabalhar no cassino de Kenan e ajudá-lo a conseguir o que quer. Ezel tortura Cengiz ao lembrá-lo de sua amizade com Omer no passado. Ezel fica cara a cara com Kenan.























