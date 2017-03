Festa do “BBB” termina em ‘coma alcóolico’ e Globo pode punir participantes

Você está lendo um tópico

A sister Emilly foi protagonista de mais uma cena de bebedeira no "Big Brother Brasil". Mas, a gata passou dos limites.



A jovem começou a encher a cara durante uma festa na casa com o show de Simone e Simaria.



Logo após o show, Emilly começou a vomitar e passar mal. Ela tinha feito um drink em um balde, usando mais de meia garrafa de vodka.



Após vomitar em tudo, a morena desmaiou e não conseguia ser acordada pelos participantes. Eles tiraram parte da roupa dela, e tentaram reanimá-la de várias formas. Foi então que começaram a ficar assustados de fato com a situação.



Emilly teve de ser socorrida por médicos. As câmeras não focalizaram o momento em que uma equipe médica atendeu a jovem dentro do reality.



"Cara, é um coma alcoólico profundo. Isso não é incomum nessa geração, essa galera bebe muito e não adianta avisar", explicou Marcos enquanto a câmera focalizava um espelho. Ele ainda disse que o médico da produção recomendou um remédio para a jovem.



Em 2013, após vários barracos e abusos, a produção cortou a bebida de uma das festas do "BBB". Os participantes ficaram com muita raiva.



Os brothers foram punidos pela bebedeira sem limites de Kamilla em um dos eventos da casa.



mjbondioli em Hoje, 14:35



anos | Jan 2017 | Mensagens: 149 | Pindamonhangaba - SP



Eles estão fazendo aquilo que se espera deles, ou seja, serem idiotas e agora a produção quer puni-los?

Deveriam é dar um carro para essa menina e aumentar o estoque de vodka, uísque, cachaça e cerveja para a galera.





digao92 em Hoje, 15:01



anos | Mai 2010 | Mensagens: 101 | Cosmópolis - SP



A Keila Jimenez é maravilhosa.

Ela está se baseando em um fato que aconteceu há quatro anos para escrever esta notícia, tudo na base do achismo, sem procurar a emissora.

















