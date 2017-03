Você está lendo um tópico

Televisão

Porchat volta de férias de olho em órfãos do Jô

Porchat volta de férias de olho em órfãos do Jô



A disputa pelos órfãos do extinto "Programa do Jô" começou para valer.



2017 é o primeiro ano sem o talk show de Jô Soares nas madrugadas da Globo, e Fábio Porchat voltou de férias de olho nesses órfãos do apresentador. Ele vai bater nessa tecla.



Na segunda-feira (6), o "Programa do Porchat" retorna ao ar em nova temporada na Record, com um time de bons convidados.



O programa de estreia traz a cantora Claudia Leite, que fala de Carnaval, excessos de Carnaval...



Bianca Rinaldi também faz parte dos primeiros programas da safra de 2017. Participante do "Dancing Brasil", novo reality de dança, de Xuxa, Bianca aceitou o desafio de Porchat e dançou vários ritmos com ele no programa. 'Sucessos' como "Óóó o Gás" e Carreta Furacão estavam na trilha sonora da disputa dançante.



Ex-paquita da Xuxa, Bianca não escapou das piadas de Porchat sobre o assunto. Ele até se vestiu de Paquita para dançar com ela.



Eri Johson também gravou o programa e ganhou uma "homenagem". A plateia inteira trazia no rosto "pintas" fakes coladas como a pinta real de Eri.



Pra mim Talk Show com o Jô Soares é único e insubstituível. O Jô Soares tem todo seu carisma, talento, humor na medida certa e estilo que ele manteve desde os anos 90, e que nenhum outro tem. Da até pra assistir outros talk shows as vezes, más são superficiais, não tem a essência e a qualidade que os programas do Jô Soares tem. São meros programas normais e simples, as vezes banais, assim como outros no mesmo molde atual, interessados mais na audiência do que na qualidade.

















