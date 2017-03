Band é, hoje, emissora de um sucesso só

Você está lendo um tópico

A Bandeirantes, até um passado recente, era vista e respeitada como o canal do esporte e do bom jornalismo, em uma perfeita coerência com as suas origens.



Hoje, ela ainda tem por lá profissionais excelentes nas duas áreas, só que a maioria deles subaproveitada, porque as prioridades da sua direção passaram a ser outras.



Houve o entendimento, de uns tempos para cá, que a Band – nome simplificado por ser rede nacional e com direito até a troca de suas cores, o verde e amarelo em vez do preto, vermelho e branco, de São Paulo – deveria diversificar muito mais a sua linha de programação. E abandonar um caminho conquistado, por outro já congestionado por Globo, Record, SBT e companhia bela.



As consequências são aquelas que todos conhecemos e lamentamos. A Bandeirantes ou Band nunca mais foi a mesma. Ao contrário, foi transformada na emissora de um sucesso só, o “MasterCheff”, ou seja, nada para o que ela representa.



Suicídio

O caminho mais curto do fim, para qualquer emissora de rádio ou televisão, é negociar tresloucadamente espaços da sua programação.

É uma situação que, se de um lado, enche os bolsos dos seus donos, interessados no dinheiro, por outro acaba por provocar completo descrédito no mercado.



Olha o outro lado

Enquanto Band, Rede TV!, Gazeta, CNT, 21 e companhia bela continuam negociando espaços preciosos da sua grade e deixaram de existir como verdadeiras emissoras de televisão, a Record, que é de uma igreja, só dá a ela o espaço da madrugada.

E olhe lá.



Sem saída

Os argumentos usados por todas essas emissoras para justificar a venda de horários só vão ao encontro daqueles que consideram impossível o Brasil manter mais do que três redes de televisão.

CyberBattery em Hoje, 13:59



anos | Out 2015 | Mensagens: 1167 | Carapicuíba - SP



TV é um brinquedo caro!



Se é um brinquedo caro por que eles brincam tanto?



As emissoras comerciais de TVs perderam sua identidade, é um grande balcão com placa: ALUGA-SE.



Emissora que completará em breve 50 anos mas que a jogaram no limbo televisivo.



Não é canal de esportes, não é canal de notícias, não é canal de filmes, de séries, de documentários, de animações, só é o canal do Masterchef.



mjbondioli em Hoje, 14:54



anos | Jan 2017 | Mensagens: 149 | Pindamonhangaba - SP



A tv aberta está morrendo, bem lentamente mas está morrendo.



Os jovens não assistem mais tv, preferem internet.

Apesar de ainda caro, a tv por assinatura está com preços mais acessíveis do que à 10, 20 anos atrás e pessoas que tem condições, conseguem facilmente assinar uma operadora.



Outros, apelam para a pirataria de sinal. Mas não vem ao caso.



De qualquer maneira, a tv aberta, nos moldes do que era entre as décadas de 1960 - 1990 nunca mais vai existir.



A tendência é de algumas redes e tvs deixarem de existir ou serem vendidas à grupos religiosos, nos próximos anos.



A simbiose entre Record e IURD é um caso a parte e está quase no limite da legalidade.



A solução para esse verdadeiro armagedom televisivo é mudar as regras das concessões e permitir que grupos internacionais possam adquirir canais de tv.



Por enquanto, apenas a Globo, Record/IURD e o SBT tem condições de manter uma rede em pé. Talvez o SBT esteja em condição menos favorável, mas enquanto eles tiverem o Jequiti e a Tele Sena, e não façam contratações megalomaníacas, talvez ainda consiga se manter.



Quanto às outras, ou fecham ou viram teletemplos.



Imaginemos se a Fox, Turner, Televisa, Disney pudessem ter canais abertos...





CyberBattery em Hoje, 15:14



anos | Out 2015 | Mensagens: 1167 | Carapicuíba - SP



O país mais uma vez perdeu o bonde... deveriam mudar a legislação há pelo menos 15 anos atrás, hoje os grandes grupos de mídia querem investir em VOD, OTT, é onde está audiência.



Os jovens são zumbis tecnológicos, vivem em rede social e youtube, dos que eu conheço nenhum deles assistem TV Aberta.



Para possuir um futuro telespectador de TV Aberta comercial deve-se investir em programação infantil, largaram de mão, então o futuro é sombrio, pois quem mais assiste TV hoje dia está envelhecendo.



TV é hábito.



Knight em Hoje, 16:20



anos | Out 2015 | Mensagens: 227 | Osasco - SP



Do que eu tenho mais saudades da TV Bandeirantes é dos desenhos da Hanna Barbera que passava nos anos 80 a tarde toda. Ja foi até uma tv para crianças.





HighlanderCarioca em Hoje, 16:55



anos | Out 2014 | Mensagens: 654 | Rio de Janeiro - RJ



Seria um sonho a Fox, Disney, Turner, NBCUniversal pudessem investir no Brasil!

















