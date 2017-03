Você está lendo um tópico

Televisão

ESPN mantem vice-liderança entre canais esportivos pelo 7º mês consecutivo

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 62 visitas.





Ricardo em Hoje, 13:23 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5309 | Pontes e Lacerda-MT



ESPN mantem vice-liderança entre canais esportivos pelo 7º mês consecutivo



Fonte:



De acordo com dados do Kantar Ibope relativos a fevereiro, a ESPN se manteve na vice-liderança entre os grupos de canais esportivos da TV por assinatura pelo sétimo mês consecutivo.



E foi a décima emissora mais assistida da TV paga, a primeira do esporte entre 12h e 18h, período em que são exibidos o “SportsCenter”, “Bate Bola”, “Futebol no Mundo” e partidas do futebol internacional.



Entre as transmissões que colaboraram para esses bons resultados no mês que passou, estão o Super Bowl LI, evento que registrou a maior audiência da história da NFL na TV paga, All Star Weekend, da NBA, com participação de Oscar Schmidt e partidas do futebol internacional. Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ric...s-consecutivo.htm De acordo com dados do Kantar Ibope relativos a fevereiro, a ESPN se manteve na vice-liderança entre os grupos de canais esportivos da TV por assinatura pelo sétimo mês consecutivo.E foi a décima emissora mais assistida da TV paga, a primeira do esporte entre 12h e 18h, período em que são exibidos o “SportsCenter”, “Bate Bola”, “Futebol no Mundo” e partidas do futebol internacional.Entre as transmissões que colaboraram para esses bons resultados no mês que passou, estão o Super Bowl LI, evento que registrou a maior audiência da história da NFL na TV paga, All Star Weekend, da NBA, com participação de Oscar Schmidt e partidas do futebol internacional.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído