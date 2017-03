Você está lendo um tópico

Anunciado como possível comprador, Ratinho visita TV Alterosa MG

Ricardo em Hoje, 13:25 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5309 | Pontes e Lacerda-MT



Anunciado como possível comprador, Ratinho visita TV Alterosa MG



Como quem não quer nada, Ratinho aproveitou o período do Carnaval para visitar algumas das sedes da Rede Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, também conhecida como SBT Minas, com emissoras em Belo Horizonte, Divinópolis, Juiz de Fora, Governador Valadares e Varginha.



Não é de hoje que existe o seu interesse em expandir a Rede Massa e também de algum se fala no seu desejo de adquirir esta rede de emissoras, para imprimir a ela o mesmo trabalho implantado no Paraná, cujos resultados são considerados os melhores de toda a rede do SBT.



É um caso em questão e que deve apresentar desdobramentos importantes nos próximos dias.



STOLEDO em Hoje, 14:23



anos | Dez 2010 | Mensagens: 731 | Borda da Mata - MG



tomara que de certo essa possível compra. do jeito que vai, o ratinho pode ser a maior força sbt, maior talvez que o próprio sbt, cabeça de rede. novas ideias ajudam. mas aqui em minas , pelo menos no sul, a alterosa está muito devagar.





mjbondioli em Hoje, 14:40



anos | Jan 2017 | Mensagens: 149 | Pindamonhangaba - SP



Duvido nada que quando o Silvio Santos já estiver descansando no Valhalla, o Ratinho venha a comprar o próprio SBT





busteli em Hoje, 16:08



anos | Jan 2008 | Mensagens: 281 | Governador Valadares - MG



STOLEDO escreveu tomara que de certo essa possível compra. do jeito que vai, o ratinho pode ser a maior força sbt, maior talvez que o próprio sbt, cabeça de rede. novas ideias ajudam. mas aqui em minas , pelo menos no sul, a alterosa está muito devagar.



Aqui no Leste tb, tá tudo parado, TV Alterosa parou no tempo, aqui em Valadares já era pra estar em HD desde dezembro e até agora nem sinal

















