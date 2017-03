Ponto Escravo + UHF

Pessoal, tenho a ClaroTV no quarto e uma antena UHF na sala.



Fiz um ponto-escravo apenas conectando um cabo coaxial no receptor da ClaroTv e na entrada da tv da sala.



Comprei um extensor de controle remoto (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-703152503-extensor-de-controle-remoto-proeletronic-pqer-8020-_JM) mas ainda não o recebi.



Gostaria de manter a UHF com o ponto-escravo por conta dos canais locais (moro no Ceará).



Como faço?



O cabo-escravo e o cabo UHF conecto em um diplexer e conecto direto na tv? Como fica o extensor?