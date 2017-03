Você está lendo um tópico

Eurochannel com sinal aberto no Intelsat 34

Ricardo em Hoje, 17:11



Pontes e Lacerda-MT



Pessoal,



O canal Eurochannel está com sinal aberto no satélite Intelsat 34.



3874 H 9333. Sinal bem fraco aqui, praticamente "inassistível".



Corram.. deve fechar logo!























