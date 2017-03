Canaix da Fox Premium, o Fox1 e Fox Action na OI TV Total?

Impressionante a OI TV tem dessas... Você tem todos os produtos da empresa, e a mesma "dar valor" a quem tem menos os produtos da empresa. Lamentável, eu não sabia, só tenho a TV. Em 7 de setembro me deram a degustação dos canais Fox + por seis meses. Dois meses depois veio cobrança mensal de R$ 50,00 nas faturas. Reclamei e disseram que só era R$ 24,90 para quem solicitava com fidelidade. Como assim ? Eu ganhei degustação a La carte, e em momento nenhum me disseram essas diferenças de preços... Mesmo com a gravação da ligação confirmando que falei, só resolvi reclamação no site do consumidor.gov.br e com a degustação dos canais por um ano.

Outra OI TV tem dessa mesmo... Assim que surgiram os receptores com gravação interna, e quem tinha o pacote OI TV total cinema futebol HD não poderia ter tal gravador. Somente pacotes menores. Reclamei e muito, até com informações desencontradas no SAC, depois de um tempo foi liberado o gravador. Total Absurdo !