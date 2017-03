Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Ex-chefe da Dersa recebeu R$ 100 milhões, afirma operador

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 52 visitas.





SEFREPE em Hoje, 20:50



anos | Set 2014 | Mensagens: 448 | Catalão - GO



Resumo de matéria publicada hoje no Estadão



O lobista Adir Assad, preso na Operação Lava Jato, fechou um acordo de delação premiada que pode implodir de vez o PSDB; Assad disse ter entregue R$ 100 milhões a Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto e tido como operador de propinas do PSDB durante a gestão de José Serra; Paulo Preto também cogita fechar um acordo de delação premiada, com potencial para derrubar outros nomes do PSDB, como o chanceler recém-nomeado Aloysio Nunes; Serra disse que não irá se pronunciar sobre a megapropina na sua gestão



Ler matéria completa

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-mac...-afirma-operador/ O lobista Adir Assad, preso na Operação Lava Jato, fechou um acordo de delação premiada que pode implodir de vez o PSDB; Assad disse ter entregue R$ 100 milhões a Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto e tido como operador de propinas do PSDB durante a gestão de José Serra; Paulo Preto também cogita fechar um acordo de delação premiada, com potencial para derrubar outros nomes do PSDB, como o chanceler recém-nomeado Aloysio Nunes; Serra disse que não irá se pronunciar sobre a megapropina na sua gestãoLer matéria completa











Ademir em Hoje, 22:06



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2799 | Paranavaí - PR



Esse Paulo Preto é figura carimbada nos governos tucanos.



Ele é operador do partido (o cara que intermedia cargos, verbas publicas, dinheiro para campanha, etc).



Ele tem a mesma função que o Temer no PMDB.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído