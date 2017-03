Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Cine Mais estreia nas parabólicas com filmes e desenhos

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 431 visitas.





Lucasfrade em Hoje, 00:05 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3568 | Taubaté - SP





(Divulgação) (Divulgação)

Quem possui parabólica digital ganhou uma boa opção com a estreia do canal Cine Mais . A nova emissora exibe animações como Batman, Bionicão, Cavaleiros do Zodíaco, He-Man, além de filmes de ação e faroeste.



O canal pode ser sintonizado na frequência 3993 H, Symbol Rate 12415. Quem possui parabólica digital ganhou uma boa opção com a estreia do canal. A nova emissora exibe animações como Batman, Bionicão, Cavaleiros do Zodíaco, He-Man, além de filmes de ação e faroeste.O canal pode ser sintonizado na frequência 3993 H, Symbol Rate 12415.











mjbondioli em Hoje, 00:08



anos | Jan 2017 | Mensagens: 153 | Pindamonhangaba - SP



Um canal como esse custa muito caro. Dúvido que se mantenha no ar somente com essa programação. Logo entram os medalhões persas, leilões de gado, pa$tores ou caça níqueis ferradores de conta telefônica





mjbondioli em Hoje, 00:09



anos | Jan 2017 | Mensagens: 153 | Pindamonhangaba - SP



mjbondioli escreveu Um canal como esse custa muito caro. Duvido que se mantenha no ar somente com essa programação. Logo entram os medalhões persas, leilões de gado, pa$tores ou caça níqueis ferradores de conta telefônica

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído