Meryl Streep é a "Estrela do Mês" no canal Megapix

Meryl Streep é a "Estrela do Mês" no canal Megapix (Divulgação) Meryl Streep é a "Estrela do Mês" no canal Megapix (Divulgação)

Em março, mês da mulher, o canal Megapix homenageia uma das maiores divas do cinema mundial, Meryl Streep . Com 20 indicações e três estatuetas do Oscar no currículo, a atriz estará em cartaz no canal, ao longo do mês, em três filmes: Simplesmente Complicado , O Doador de Memórias e Um Divã Para Dois .



No dia 8, às 10h45, vai ao ar Simplesmente Complicado . Jane (Meryl Streep) e Jake (Alec Baldwin) estão divorciados há dez anos. Um encontro casual durante a formatura de um dos filhos do casal os reaproxima, dando início a um novo relacionamento entre os dois. O problema é que Jake agora é casado com outra mulher (Lake Bell) e Jane está se interessando por seu arquiteto (Steve Martin).



No dia seguinte, 9 de março, às 19h, tem O Doador de Memórias . Em uma sociedade futurista, uma pequena comunidade vive em um mundo considerado ideal, sem doenças ou guerras, mas também sem sentimentos. Apenas um homem, chamado de Doador de Memórias, possui lembranças de emoções. De tempos em tempos, esse cargo muda de mãos. Agora, o jovem Jonas (Brenton Thwaites) precisa passar por um duro treinamento para provar que é digno da responsabilidade.



No dia 21, `s 12h, o Megapix exibe Um Divã Para Dois . Kay (Meryl Streep) e Arnold Soames (Tommy Lee Jones) estão casados há 30 anos. Ao notar que o relacionamento caiu na rotina e que não existe mais romantismo entre eles, Kay decide se inscrever com o marido em uma semana de terapia intensiva de casais, com o especialista no assunto, Dr Feld (Steve Carell).























