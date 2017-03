Você está lendo um tópico

Warner estreia a série "Manual para se Defender de Aliens Ninjas e Zumbis"

A Terra está tomada por uma grande força do mal e a única salvação está nas mãos de jovens que entendem tudo de cultura geek, são viciados em videogames e cresceram como fãs de grandes heróis do cinema. É assim Manual para se Defender de Aliens Ninjas e Zumbis , primeira série nacional da Warner , que estreia no domingo, dia 12 de março, às 22h30.



O cenário dessa luta contra o mal é o pior possível. Os aliens estão infiltrados na sociedade como líderes e tomando decisões na alta cúpula de empresas. Esse conglomerado do mal fez dos ninjas seu exército particular e alimentam a ideia de uma epidemia de zumbis para se apoderar de uma vez por todas do planeta Terra e acabar com a pouca liberdade que resta aos humanos.



Os vilões da Aliança são a ameaça. Então, ressurge a Nazca , a força do bem que age despercebida pelas sombras e que tem o Manual para por um fim nessa tríplice poderosa. Para isso, a resistência convoca os inseparáveis Sput (Michel Joelsas), Wes (Thalles Cabral) e Tina (Daphne Bozaski), que vão aprender a lutar contra o mal com as armas que cada um tem de melhor: Sput é fascinado por astrofísica; Wes é um exímio hacker viciado em games de zumbis, e Tina – com sua inseparável jaqueta amarela à Kill Bill – é descolada, briguenta e não leva desaforo para casa.



O trio será guiado por Juarez (André Abujamra), um açougueiro maluco que usa essa fachada enquanto carrega sozinho o fardo de liderar a Nazca. Ele é um veterano na luta contra os aliens e, junto com Sput , Tina e Wes , está cada vez mais próximo de encontrar o vaidoso Garcia (Branco Mello), o líder dos aliens na Terra e que está prestes a executar seu grande plano de dominação do planeta.



