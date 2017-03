Você está lendo um tópico

Nick traz nova temporada de "Game Shakers"

A partir desta segunda (06), o canal Nickelodeon estreia a segunda temporada de "Game Shakers" . Dos mesmos criadores de "iCarly" e "Henry Danger" , a série foca em duas garotas de 12 anos, Babe e Kenzie, que criam um jogo de cellular chamado ‘Sky Whale’ para seu primeiro projeto de ciências. Depois de criar o app mais popular do ano, as duas usam seu lucro para iniciar a ‘Game Shakers’, uma empresa super legal de jogos no Brooklyn, Nova York.



Sem perceber que elas usaram ilegalmente uma música do rapper Double G, elas decidem contratá-lo como consultor de jogos. Juntos, Babe, Kenzie, seu amigo Hudson, Triple G e Double G trabalham para que a Game Shakers seja um grande sucesso no mundo dos games.



