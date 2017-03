Você está lendo um tópico

Felipe Bronze estreia novo programa no GNT

robertoscalon em Hoje, 15:38



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7810 | Belo Horizonte - MG





Felipe Bronze apresenta "Perto do Fogo" (Divulgação/GNT) Felipe Bronze apresenta "Perto do Fogo" (Divulgação/GNT)



O canal GNT estreia na próxima quarta (08) o programa "Perto do Fogo" . Comandado por Felipe Bronze, a atração ensina a usar a brasa e a chama da churrasqueira para preparar pratos sofisticados, surpreendentes e que qualquer um pode fazer. A cada episódio um tema, inspirado por diferentes culinárias, como a japonesa ou a brasileira, ou ingredientes, como a mistura de carne e frutos do mar.



O programa traz receitas surpreendentes feitas na brasa de uma churrasqueira, desde um tradicional churrasco brasileiro a um tiramissu feito com bolo assado na grelha, apresentadas de uma forma tão simples que todos vão querer se aventurar no final de semana.



