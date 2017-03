Você está lendo um tópico

Comedy Central começa a exibir talk-show de Danilo Gentili

A partir desta terça (07), o Comedy Central começa a reprisar o programa "The Noite" exibido diariamente pelo SBT . O programa apresentado por Danilo Gentili traz muitos entrevistados interessantes e alto índice de piadas por minuto, abordando os fatos mais (e menos) relevantes do dia.



A atração também conta com Léo Lins, Murilo Couto, a assistente de palco Juliana, além do irreverente locutor Diguinho Coruja. A trilha sonora fica por conta da banda Ultraje a Rigor e os comentários inteligentes são cortesia do vocalista Roger Moreira, que é requisitado no quadro "O Homem do QI 200" toda vez que surge algum "problema".



