Você está lendo um tópico

Televisão

Cine + estreia nas parabólicas com filmes e desenhos

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 85 visitas.





FERA-SP em Ontem, 23:41



anos | Ago 2012 | Mensagens: 254 | São Paulo - SP













O Sistema Brasileiro do Agronegócio, proprietário dos canais Canal do Boi, Agro Canal, Novo Canal e Conexão BR, lançou no dia 01 de março seu novo canal nas parabólicas o Cine Mais ou CINE + é a nova aposta do SBA em ter um canal diferenciado pois hoje o grupo investe em canais voltados ao agronegócio, leilões e feiras, inicialmente o Cine+ tem uma programação voltada reprodução de filmes clássicos do faroeste e desenhos como Pica Pau, Batman, Bionicão, Cavaleiros do Zodíaco, He-Man, além de filmes de ação e faroeste.

O canal pode ser sintonizado nas parabólicas digitais na frequência 3993 – H do satélite Star One C2, para sintonizar você deve ter um receptor digital compatível a tecnologia mpeg2, e fazer uma busca cega.

As Parabólicas no Brasil tem alcance em média de 20 milhões lares em todo o País em media 90 milhões de brasileiros assistem as parabólicas.

Para quem não tem parabólica pode assistir os canais do SBA através



Fonte: Cine + estreia nas parabólicas com filmes e desenhosO Sistema Brasileiro do Agronegócio, proprietário dos canais Canal do Boi, Agro Canal, Novo Canal e Conexão BR, lançou no dia 01 de março seu novo canal nas parabólicas o Cine Mais ou CINE + é a nova aposta do SBA em ter um canal diferenciado pois hoje o grupo investe em canais voltados ao agronegócio, leilões e feiras, inicialmente o Cine+ tem uma programação voltada reprodução de filmes clássicos do faroeste e desenhos como Pica Pau, Batman, Bionicão, Cavaleiros do Zodíaco, He-Man, além de filmes de ação e faroeste.O canal pode ser sintonizado nas parabólicas digitais na frequência 3993 – H do satélite Star One C2, para sintonizar você deve ter um receptor digital compatível a tecnologia mpeg2, e fazer uma busca cega.As Parabólicas no Brasil tem alcance em média de 20 milhões lares em todo o País em media 90 milhões de brasileiros assistem as parabólicas.Para quem não tem parabólica pode assistir os canais do SBA através dohttp://tv.sba1.com , o Cine + ainda não disponibiliza seu sinal através da internet mais em breve deve ter um Streaming do canal.Fonte: https://portal4.wordpress.com/2017/03/05/cine-es...ilmes-e-desenhos/























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído