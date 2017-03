Pessoal, boa noite. Pesquisei no fórum resposta para minha dúvida e como não encontrei, resolvi abrir este tópico.



Recentemente troquei o receptor analógico da casa dos meus pais por um sat hd e só então percebi que não seria uma simples troca de receptores.



Comecei a ler a respeito de canais, satélites e afins já que essa troca gerou alguns contratempos, como a não sintonia de alguns canais (em especial canais religiosos, já que meu pai gosta de assisti-los).



Vi que alguns canais que eram sintonizados no C2 com o receptor analógico não o são com o Sat Regional, mas foram no C3.



A antena da casa de meus pais possui 10 pétalas (acredito que seja 1,70m) e minha dúvida é se antena com esse diâmetro suporta um kit carona C2+C3.