Aos 95 anos, esse bisavô finalmente se assumiu gay

Reprodução/Youtube wickydkewl

Mais



Hoje temos a sorte de viver em um mundo que busca dar liberdade para as pessoas serem o que são, mas as gerações anteriores sofreram por não usufruírem dessa abertura. Prova disso é Roman Blank, um senhor que aos 95 anos resolveu se libertar e assumir sua homossexualidade.



Roman passou por muitas coisas durante a vida: escapou do Holocausto na Segunda Guerra e se mudou para os EUA com sua mulher Ruth, com quem permaneceu casado por 67 anos. Juntos eles tiveram dois filhos, cinco netos e um bisneto. Toda sua trajetória foi marcada por seu segredo, que finalmente veio à tona em 2016, quando ele finalmente saiu do armário.



A história foi contada no canal do Youtuber Davey Wavey, que entrevistou Roman em vídeo. Quando perguntado se sempre soube que era gay, Roman foi direto: “quando eu tinha cinco anos de idade”. Mesmo a mulher sabendo de sua sexualidade desde o nascimento do segundo filho, eles continuaram juntos e Roman conta como foi o momento em que decidiu contar para toda a família. “Havia certas coisas que eu queria que o mundo soubesse. Eu apenas disse a eles e que eu nasci e fui, a minha vida toda, gay”.



Para ele, é importante encontrar um companheiro nessa nova fase, mas apenas para compartilhar momentos, sem a necessidade de contato sexual. “Serei honesto, eu não preciso de nenhuma conexão física ou mental, mas quero ir dormir com alguém perto de mim, por nenhuma outra razão que não seja a certeza de que alguém se importa”.



O mais emocionante é quando Davey pergunta qual o tipo de homem ideal de Roman. “Eu não olho para o rosto, eu olho para o coração”. Confira a entrevista completa, em inglês e sem legendas:



ALECIO BRASIL , cheguei a pensar que tu tinha saído do armário, rss.

















