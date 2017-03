Você está lendo um tópico

Análise de DNA aponta que frango do Subway é só "50% frango"

Análise de DNA aponta que frango do Subway é só "50% frango"



SÃO PAULO -– Um estudo realizado pelo programa de TV canadense CBC Marketplace, que analisou o DNA de diversos sanduíches de frango em redes de fast-food, mostrou que o frango utilizado pelo Subway possui apenas 50% do DNA animal, sendo o restante da carne feita de soja.







Os testes foram realizados no laboratório de DNA Forense da Universidade de Trent, no Canadá, e analisou as redes McDonald’s, Wendy’s, A&W, Tim Hortons e Subway, em seis tipos de sanduíches diferentes, incluindo wraps.



De acordo com os pesquisadores, um frango inalterado, ou seja, sem condimentos ou molhos, como o utilizado no estudo, deve conter 100% de DNA animal. Visto que os temperos e o processamento da carne podem reduzir essa porcentagem, as amostras temperadas não devem atingir a totalidade.



Dentre as amostras coletadas, a maioria chegou “muito próxima” a 100% de DNA animal: a do A&W apresentou 89,4%, a do McDonald’s 84,9%, a do Wendy’s 88,5% e a do wrap do Tim Hortons, 86,5%. Nos exemplares do Subway, por outro lado, os resultados não foram satisfatórios, o que levou a uma segunda análise, com outras cinco amostras de fatias de frango e uma nova de frango assado.



Nesta nova investigação, o frango assado apresentou 53,6% de DNA animal e as fatias de frango tiveram apenas 42,8%. Segundo os resultados, a maior parte do DNA restante encontrado era de soja.



Em resposta à CBC, o Subway afirmou que não concorda com os testes: “A nossa receita pede 1% ou menos de proteína de soja em nossos produtos de frango”. E completou: “Vamos confirmar as informações com o nosso fornecedor para garantir que o frango esteja de acordo com os nossos altos requisitos impostos a todos os nossos itens do menu e ingredientes”.



No Facebook, o Subway também se mostrou contrário aos resultados, publicando: "Dizer que o nosso frango é apenas 50% frango é 100% errado".



e eu já digo que se tiver 50 de frango e 50 de soja, tá bom. porque podia ser outra coisa, do tipo que nós ocidentais não gostamos. mas só faltava essa , pagar frango e comer soja.

















