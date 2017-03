Você está lendo um tópico

TV LED PANASONIC MODELO TC-50A400B TEM TELA IPS ?

fefe1 em Hoje, 14:47



anos | Fev 2008 | Mensagens: 201 | Sapucaia do Sul - RS



Ola amigos ,gostaria de saber se esta tv ,acima sitada, e com tela ips pois no manual do televisor não diz nada.Obrigado.











nelsonme em Hoje, 17:41



anos | Fev 2006 | Mensagens: 270 | Itapetininga - SP



IPS só as tvs LG usam.

















