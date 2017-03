Você está lendo um tópico

Programa do Porchat estreia temporada inédita e entrevista ex-Programa do Jô

Depois de uma temporada de férias, o Programa do Porchat volta ao ar nesta segunda-feira, dia 6 de março, com uma entrevista exclusiva e inédita de Claudia Leitte , que brilhou no Carnaval em 2017 ao transformar seu trio elétrico em um navio em pleno circuito Barra-Ondina. Ainda em clima de folia, a cantora senta no sofá de Fábio Porchat para um bate-papo divertido e revelador.



Além disso, ela, que sempre imita uma voz de atriz mexicana nas redes sociais, estrela a novela “ A Usurpadona ” ao lado do apresentador. Com quatro episódios, a trama será exibida durante toda a semana. “ Eu adoro isso ”, diz, aos risos.



Claudia aproveita para esclarecer de uma vez por todas os boatos sobre a suposta rivalidade com Ivete Sangalo. “N ão tem que dar importância. Tá tudo bem. Eu estou aqui me divertindo com você, Ivete foi no meu trio. É engraçado como há uma perda de tempo pra isso. Eu acho tão desnecessário. A gente até enjoou de falar disso já. Nem é pauta mais nas nossas conversas ”, garante a cantora.



E em um esquete muito divertido, Fábio Porchat participa de um leilão com pertences do extinto Programa do Jô e “compra” o baterista Milton Ramos , conhecido como Miltinho, que durante 30 anos trabalhou com o apresentador e integrou o famoso Sexteto. O músico vai até o estúdio do Programa do Porchat e toca ao lado dos integrantes da banda Pedra Letícia. Com quase 80 anos de idade e 67 de profissão, Miltinho ensina a Porchat o segredo de estar há tanto tempo na ativa: “ É fazer o que gosta ”, afirma, antes de deixar o local sob aplausos. Depois de uma temporada de férias, ovolta ao ar nesta segunda-feira, dia 6 de março, com uma entrevista exclusiva e inédita de, que brilhou no Carnaval em 2017 ao transformar seu trio elétrico em um navio em pleno circuito Barra-Ondina. Ainda em clima de folia, a cantora senta no sofá de Fábio Porchat para um bate-papo divertido e revelador.Além disso, ela, que sempre imita uma voz de atriz mexicana nas redes sociais, estrela a novela “” ao lado do apresentador. Com quatro episódios, a trama será exibida durante toda a semana. “”, diz, aos risos.Claudia aproveita para esclarecer de uma vez por todas os boatos sobre a suposta rivalidade com Ivete Sangalo. “N”, garante a cantora.E em um esquete muito divertido, Fábio Porchat participa de um leilão com pertences do extintoe “compra” o baterista, conhecido como Miltinho, que durante 30 anos trabalhou com o apresentador e integrou o famoso Sexteto. O músico vai até o estúdio do Programa do Porchat e toca ao lado dos integrantes da banda Pedra Letícia. Com quase 80 anos de idade e 67 de profissão, Miltinho ensina a Porchat o segredo de estar há tanto tempo na ativa: “”, afirma, antes de deixar o local sob aplausos.























