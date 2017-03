Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Danilo Gentili estreia temporada 2017 com Hugh Jackman

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 138 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 18:24 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23723 | Redação





Danilo Gentili estreia temporada 2017 com Hugh Jackman (Divulgação) Danilo Gentili estreia temporada 2017 com Hugh Jackman (Divulgação)

O The Noite estreia sua temporada 2017 a partir desta segunda-feira, 06 de março, a partir da meia-noite.



O primeiro convidado de Danilo Gentili é ninguém menos que o astro internacional Hugh Jackman , que fala com o humorista sobre a estreia do filme “ Logan ” e a emoção de interpretar Wolverine pela última vez. “ Não sinto que estou me despedindo. Faz parte de quem eu sou. É muito importante e próximo de mim. É uma parte minha pra sempre ”, diz ele sobre o personagem. Danilo promove ainda o encontro entre Hugh e Isaac Bardavid, o dublador que dá voz a Wolverine há 23 anos no Brasil. “ Fico tocado é um prazer em conhecê-lo. As pessoas não tem ideia de quantas pessoas são necessárias pra criar um filme. O senhor é parte desse amor deles tanto quanto eu. ”, dirá ele.



O primeiro programa terá ainda uma abertura especial. Na brincadeira, Danilo diz que ganhou um novo programa chamado “ Gentilíssimo ”. Com um novo cenário, ele e os demais integrantes do elenco também ganham novo figurino e o programa passa a ter um enfoque mais “fino”. Para completar este quadro, o convidado da noite é ninguém menos que Chiquinho Scarpa. Ele é recebido com champagne e conversa com Danilo sobre temas relacionados à cultura, moda e comportamento (sempre com bom humor, claro). O Conde também aprenderá a comer uma coxinha com classe ao lado da assistente de palco Juliana. O Ultraje a Rigor também estará vestido a caráter, com Roger tocando flauta transversal ao lado do violinista Eros Avalon. Murilo Couto fará as vezes de mordomo enquanto Léo Lins e Diguinho Coruja comentam assuntos culturais com Danilo. estreia sua temporada 2017 a partir desta segunda-feira, 06 de março, a partir da meia-noite.O primeiro convidado de Danilo Gentili é ninguém menos que o astro internacional, que fala com o humorista sobre a estreia do filme “” e a emoção de interpretar Wolverine pela última vez. “”, diz ele sobre o personagem. Danilo promove ainda o encontro entre Hugh e Isaac Bardavid, o dublador que dá voz a Wolverine há 23 anos no Brasil. “”, dirá ele.O primeiro programa terá ainda uma abertura especial. Na brincadeira, Danilo diz que ganhou um novo programa chamado “”. Com um novo cenário, ele e os demais integrantes do elenco também ganham novo figurino e o programa passa a ter um enfoque mais “fino”. Para completar este quadro, o convidado da noite é ninguém menos que Chiquinho Scarpa. Ele é recebido com champagne e conversa com Danilo sobre temas relacionados à cultura, moda e comportamento (sempre com bom humor, claro). O Conde também aprenderá a comer uma coxinha com classe ao lado da assistente de palco Juliana. O Ultraje a Rigor também estará vestido a caráter, com Roger tocando flauta transversal ao lado do violinista Eros Avalon. Murilo Couto fará as vezes de mordomo enquanto Léo Lins e Diguinho Coruja comentam assuntos culturais com Danilo.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído