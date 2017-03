Você está lendo um tópico

Lucas Lucco estreia na reta final de Sol Nascente

Lucas Lucco estreia na reta final de Sol Nascente (Divulgação) Lucas Lucco estreia na reta final de Sol Nascente (Divulgação)

Milena (Giovanna Lancellotti) não esconde a empolgação com a condição de mais nova caloura do curso de Medicina Veterinária. No primeiro dia de aula, Ralf (Henri Castelli) faz questão de levar a “Pequena” até o campus, na cidade de Bom Jardim, e nem imagina que Daniel (Lucas Lucco), o professor de Práticas Veterinárias I, será uma pedra no caminho do casal.



Do tipo simpático e querido pelos alunos, principalmente pelas alunas, Daniel gosta de ministrar aulas ao ar livre e surpreende ao chegar montado num cavalo para o primeiro dia de aula. “ Sempre fico alegre quando dou a primeira aula a uma turma de calouros. Vocês acabaram de escolher sua profissão. E veterinária não é uma profissão que se escolhe por acaso, vocês têm amor e respeito pelos animais ”, diz o professor na aula inaugural.



A filha de Vittorio (Marcello Novaes) ouve tudo com bastante interesse e anota todas as informações. Durante a aula prática, Daniel escolhe Milena para ser sua assistente. “V ocê é confiante, não é... Milena? ”, diz antes de emendar. “ É muito importante ter a confiança do animal para o exame clínico ”, ensina. Após a aula, o professor faz questão de elogiar a iniciativa de Milena. “ Gostei da tua participação em aula ”, comenta. Empolgada, Milena retribui o elogio. “ Obrigada, professor. Sabe, quando eu ficava sonhando em um dia entrar numa faculdade de veterinária, imaginava ter um professor exatamente assim ”, lembra Milena. O papo entre os dois é interrompido com a ligação de Ralf. O tatuador avisa que não poderá buscar a namorada e Daniel fica atento à conversa já percebendo que a aluna é comprometida.



