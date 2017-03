Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

HBO estreia a terceira e última temporada de “The Leftovers" em abril

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 116 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 18:30 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23723 | Redação





HBO estreia a terceira e última temporada de “The Leftovers" em abril (Divulgação) HBO estreia a terceira e última temporada de “The Leftovers" em abril (Divulgação)

A HBO anuncia que a esperada estreia da terceira e última temporada da série original The Leftovers será no dia 16 de abril, às 22h, simultaneamente com os Estados Unidos. Antes disso, a HBO exibirá uma maratona da segunda temporada, nos dias 15 e 16 de abril, a partir das 11h, no canal HBO SIGNATURE .



The Leftovers começa três anos depois do misterioso desaparecimento de 2% da população mundial – 140 milhões de pessoas que sumiram em todos os continentes, países, estados e cidades, com exceção da pequena cidade no leste do Texas chamada Jarden, de 9.261 habitantes.



A nova temporada da série ganhadora do Peabody Award, criada por Damon Lindelof e Tom Perrotta, mostra as famílias Garvey e Murphy unidas e desesperadamente agarradas a uma crença para tentar entender esse fenômeno até então sem explicação. O mundo está desmoronando com a expectativa de que alguma coisa grave está prestes a acontecer, algo semelhante à “Partida”, que fez desaparecer muitas pessoas. anuncia que a esperada estreia da terceira e última temporada da série originalserá no dia 16 de abril, às 22h, simultaneamente com os Estados Unidos. Antes disso, a HBO exibirá uma maratona da segunda temporada, nos dias 15 e 16 de abril, a partir das 11h, no canalcomeça três anos depois do misterioso desaparecimento de 2% da população mundial – 140 milhões de pessoas que sumiram em todos os continentes, países, estados e cidades, com exceção da pequena cidade no leste do Texas chamada Jarden, de 9.261 habitantes.A nova temporada da série ganhadora do Peabody Award, criada por Damon Lindelof e Tom Perrotta, mostra as famílias Garvey e Murphy unidas e desesperadamente agarradas a uma crença para tentar entender esse fenômeno até então sem explicação. O mundo está desmoronando com a expectativa de que alguma coisa grave está prestes a acontecer, algo semelhante à “Partida”, que fez desaparecer muitas pessoas.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído