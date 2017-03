Você está lendo um tópico

Televisão

Otávio Mesquita reestreia no SBT e perde de 'goleada' da Record

Hoje, 19:30



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1604 | São Paulo - SP



[b]Otávio Mesquita reestreia no SBT e perde de 'goleada' da Record [/b]





Otávio Mesquita anda de moto com Danilo Gentili na estreia do Operação Mesquita/REPRODUÇÃO/SBT







Em novo horário, Otávio Mesquita voltou à programação do SBT no sábado (4) com uma derrota de 'goleada' para a Record. No ar entre 18h19 e 19h14, o Operação Mesquita marcou 4,3 pontos na Grande São Paulo, contra 7,3 pontos do Cidade Alerta no mesmo horário. Mais tarde, outra estreia do SBT também perdeu para a Record: o reality Fábrica de Casamentos registrou 6,9 pontos entre 21h46 e 23h02, enquanto o Programa da Sabrina teve média de 9,5



Globo

Média do dia (7h/0h): 13,6

Como Será? 6,4

É de Casa

7,2

SPTV 1ª Edição

13,0

Globo Esporte

13,6

Jornal Hoje

14,3

Sessão Comédia - Os Caras de Pau

12,0

Estrelas 11,5

Caldeirão do Huck 12,5

Sol Nascente 20,7

SP TV 2ª Edição 23,4

Rock Story 22,3

Jornal Nacional 24,4

A Lei do Amor 24,9

Big Brother Brasil 20,8

Altas Horas

13,3

Supercine: Tudo para Ficar com Ela

8,3

Corujão 1: O Pequenino

7,1

Corujão 2: Jovens Adultos

4,7

Corujão 3: Construindo uma Carreira

4,0



Record

Média do dia (7h/0h): 5,8

Fala Brasil

5,3

Esporte Fantástico 4,0

Escola do Amor 2,4

Record Kids 4,2

Cine Aventura: De Volta para o Futuro 3 5,7

Cidade Alerta 6,9

Jornal da Record 6,8

Programa da Sabrina 8,3

Legendários 8,3

Fala que Eu te Escuto 2,9

Igreja Universal do Reino de Deus 0,9



SBT

Média do dia (7h/0h): 6,0

Chaves

3,3

Sábado Animado

5,0

Parque Patati Patatá

7,8

Mundo Disney 7,0

Kenan e Kel 7,0

Programa Raul Gil 5,9

Operação Mesquita (estreia) 4,3

Duelo de Mães 4,9

SBT Brasil 5,4

Esquadrão da Moda 7,0

Fábrica de Casamentos (estreia) 6,9

Cine Belas Artes: Tróia 5,1

SBT Notícias 1 2,5

SBT Notícias 2 1,8

Fonte: Emissoras



Cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios na Grande SP



