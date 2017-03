Você está lendo um tópico

Canal Brasil celebra o Dia da Mulher com atrações inéditas

Nelson Xavier e Fernanda Montenegro em "A Dama do Estácio" (Divulgação/Canal Brasil) Nelson Xavier e Fernanda Montenegro em "A Dama do Estácio" (Divulgação/Canal Brasil)



No Dia Internacional da Mulher (08), o Canal Brasil exibe produções que exploram questões relevantes ao universo feminino e passam longe dos clichês. A programação especial começa às 18h com o documentário “Arte de Menina” , o diretor entrevista mulheres de diversos campos, entre desenhistas, tatuadoras, quadrinistas e musicistas para investigar como surgiu a paixão por seus respectivos ofícios, descobrir os primeiros passos dentro da ocupação e os estímulos e obstáculos por elas enfrentados.



Às 19h vai ao ar o documentário inédito "Olhar de Nise" , o filme com codireção de Pedro Zoca remonta a história da médica alagoana Nise da Silveira com depoimentos e encenações de momentos cruciais da sua vida, e a última entrevista concedida por ela em vida, dois anos antes de morrer, aos 94 anos. O documentário traz relatos dos seus amigos, colaboradores, intelectuais e ex-pacientes.



Às 22h, tem o documentário inédito "Precisamos Falar de Assédio" , onde uma van fez as vezes de estúdio e parou em nove locais de São Paulo e do Rio de Janeiro. O objetivo era coletar depoimentos de vítimas de qualquer tipo de assédio. Ao todo, 140 decidiram falar. O filme ouviu relatos de pessoas de 14 a 85 anos, de zonas nobres ou periferias das duas cidades, com diferenças e semelhanças na violência que acontece todos os dias e pode se dar dentro de casa, em um beco escuro ou no meio da rua, à luz do dia.



"A Dama do Estácio" vai ao ar às 23h30. O filme "A Falecida" é uma adaptação da obra homônima de Nelson Rodrigues. O filme estrelado por Paulo Gracindo, Ivan Cândido e José Wilker marcou a estreia cinematográfica de Fernanda Montenegro. Quase cinco décadas após seu lançamento, a atriz volta a interpretar Zulmira, uma garota de programa obcecada pela própria morte, no primeiro curta-metragem de Eduardo Ades. Nessa continuação do clássico da década de 1960, a protagonista, já distante da juventude do primeiro ato, continua com a ideia fixa de que está em seus últimos dias. A neurose com o fim de sua existência toma conta de seu pensamento, e ela decide garantir o caixão para seu futuro enterro. Para isso, ela vai mexer com os sentimentos de Tibira (Nelson Xavier), homem apaixonado pela garota de programa.



