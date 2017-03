Grandes Mortes Da História nova série estréia em março no Brasil

Sabado dia 11 de Março as 21h30 estréia a nova série Grandes Mortes Da História no canal MaisGlobosat.

Sinópse da série

Especialistas contam como foram os últimos dias de personagens históricos e os eventos que os levaram a encontrar seu fim. No episódio de hoje, veja os derradeiros momentos de Mary, rainha da Escócia.

Link com a Informação:http://maisglobosat.globo.com/programacao.html