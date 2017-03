Maliciosos nova série estréia em março no Brasil

Domingo dia 12 de Março as 21h30 estréia a a nova série Maliciosos no canal MaisGlobosat

Sinopse da série



Vicious conta a história de envelhecimento parceiros Freddie e Stuart, dois homens que viveram juntos em sua Covent Garden apartamento por 48 anos. Freddie era um ator de brotamento e Stuart trabalhou em um bar quando se conheceram, mas suas carreiras são muito longo e as suas vidas agora consistem de entreter seus hóspedes frequentes, certificando-se de que seu cão envelhecido Balthazar ainda está respirando, e insultando cáusticos em entre si.

Link com a Informação:http://maisglobosat.globo.com/programacao.html