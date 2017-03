Você está lendo um tópico

"Saia Justa" volta ao GNT com nova formação

Pitty, Astrid Fontenelle, Mônica Martelli e Tais Araujo (Divulgação/GNT) Pitty, Astrid Fontenelle, Mônica Martelli e Tais Araujo (Divulgação/GNT)



Nesta quarta (08), estreia a nova temporada de "Saia Justa" no GNT . Ao vivo, o programa volta a programação com nova formação. Tais Araujo e da cantora Pitty se juntam as veteranas Astrid Fontenelle e Monica Martelli. A apresentadora Bárbara Gancia deixa o estúdio, mas vai para as ruas como repórter especial no quadro “Invasões Bárbaras”.



Neste novo formato, o público vai acompanhar os bastidores 15 minutos antes de o programa entrar no ar pela Web e todas as chamadas vão ser em tempo real. Perto de completar 15 anos e com mulheres de personalidades tão distintas e marcantes, o "Saia Justa" estreia sua nova temporada celebrando o Dia Internacional da Mulher, em 08 de março, às 21h no GNT.























