Você está lendo um tópico

Televisão > Claro & NET

Onde foi parar o canal 674 (HBO Plus)?

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 68 visitas.





Danilo em Hoje, 02:45 Colaboração



anos | Jul 2009 | Mensagens: 251 | Bauru-SP



Pessoal,



Onde foi parar o canal 674 (HBO Plus HD) da NET/Claro?



Ou nunca teve e senti falta agora?











Ricardo em Hoje, 03:08 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5314 | Pontes e Lacerda-MT



O 174 - HBO Plus (Panregional) não tem sinal HD ainda para o Brasil. Apenas o HBO Plus (Brasil) tem sinal HD (canal 673).

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído