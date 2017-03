Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Temer pediu apoio financeiro da Odebrecht ao PMDB, reafirma delator

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 60 visitas.





Ademir em Hoje, 10:11



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2807 | Paranavaí - PR







O ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht Claudio Melo Filho confirmou ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin que o presidente Michel Temer participou da reunião no Palácio do Jaburu e solicitou a Marcelo Odebrecht doações para o PMDB na campanha de 2014. Melo confirmou “literalmente” todas as informações por ele entregues no acordo de colaboração premiada com a Lava Jato. O depoimento foi prestado no âmbito da ação que investiga abuso de poder político e econômico na campanha presidencial de 2014 e pode gerar a cassação de Temer.



No acordo de colaboração premiada de Melo Filho, que vazou em dezembro do ano passado, o ex-diretor da Odebrecht detalha um encontro no Palácio do Jaburu no qual participaram, além dele próprio, Temer, o ministro Eliseu Padilha e Marcelo. “Eu participei de um jantar no Palácio do Jaburu juntamente com Marcelo Odebrecht, Michel Temer e Eliseu Padilha. Michel Temer solicitou, direta e pessoalmente para Marcelo, apoio financeiro para as Campanhas do PMDB no ano de 2014”, disse Melo.



Presidente Temer estuda medidas para anular depoimentos da Odebrecht



Em depoimento à Justiça Eleitoral na semana passada, Marcelo Odebrecht disse não se recordar de Temer ter falado ou pedido os R$ 10 milhões diretamente. O herdeiro da empreiteira confirmou o jantar no Palácio do Jaburu e disse que o encontro era sobre tratativas para as doações ao PMDB nas eleições de 2014, mas disse que não houve pedido expresso de valores por Temer.



http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/tem...kcg81vw01eqvnjgst O ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht Claudio Melo Filho confirmou ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin que o presidente Michel Temer participou da reunião no Palácio do Jaburu e solicitou a Marcelo Odebrecht doações para o PMDB na campanha de 2014. Melo confirmou “literalmente” todas as informações por ele entregues no acordo de colaboração premiada com a Lava Jato. O depoimento foi prestado no âmbito da ação que investiga abuso de poder político e econômico na campanha presidencial de 2014 e pode gerar a cassação de Temer.No acordo de colaboração premiada de Melo Filho, que vazou em dezembro do ano passado, o ex-diretor da Odebrecht detalha um encontro no Palácio do Jaburu no qual participaram, além dele próprio, Temer, o ministro Eliseu Padilha e Marcelo. “Eu participei de um jantar no Palácio do Jaburu juntamente com Marcelo Odebrecht, Michel Temer e Eliseu Padilha. Michel Temer solicitou, direta e pessoalmente para Marcelo, apoio financeiro para as Campanhas do PMDB no ano de 2014”, disse Melo.Presidente Temer estuda medidas para anular depoimentos da OdebrechtEm depoimento à Justiça Eleitoral na semana passada, Marcelo Odebrecht disse não se recordar de Temer ter falado ou pedido os R$ 10 milhões diretamente. O herdeiro da empreiteira confirmou o jantar no Palácio do Jaburu e disse que o encontro era sobre tratativas para as doações ao PMDB nas eleições de 2014, mas disse que não houve pedido expresso de valores por Temer.











CRISPIM em Hoje, 10:24 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6437 | Itajaí - SC



Bem provável que seja anulada as eleições de 2014 e o Congresso eleja o FHC para um mandato tampão, infelizmente.



Todos corruptos e até que o lula disse em suas diversas campanhas que iria extirpar isso do poder.

O idiota do lula foi se juntar com políticos e empresas corruptas, deu nisso.



Abs.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído