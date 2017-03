Você está lendo um tópico

Vera Fischer é congelada na Globo após reclamar de autora

Vera Fischer foi recentemente uma das poucas veteranas que conseguiu ter seu contrato fixo com a Globo renovado por longo prazo.



Nomes como Maitê Proença acabaram saindo do cast fixo da emissora.



Contrariando expectativas, pois Vera está há cinco anos sem atuar no canal, a loira acabou renovando contrato até 2020.



Mas seu período de geladeira vai aumentar.



No mercado já era claro que Vera voltaria ao ar na próxima novela da autora e amiga Glória Perez. A dramaturga nunca esquece dos amigos na escalações.



No entanto, desta vez foi diferente. Vera acabou ficando de fora do elenco de "A Força do Querer", próxima novela da Glória Perez na Globo.



Dizem que a autora ficou magoada com a loira após as críticas que a mesma fez ao seu personagem em "Salve Jorge" (2012, última novela de Vera na TV). Gloria e seus colegas autores teriam considerado Vera uma "ingrata".



Mas outra veterana ganhou vaga no folhetim. Betty Faria vai formar par romântico com Othon Bastos na trama de Glória Perez.



"A Força do Querer” terá oito protagonistas: Bruna Linzmeyer, Emílio Dantas, Fiuk, Ísis Valverde, Juliana Paes, Marco Pigossi, Paolla Oliveira e Rodrigo Lombardi.



A Globo confirma que Vera não foi escalada para a novela.



E, pelo jeito, não há nenhum outro trabalho na TV previsto para ela nos próximos anos.



Mas ela não estar sofrendo. Tem o emprego dos sonhos.



Vera recebe um salário de cerca de R$ 50 mil por mês sem estar no ar. Esse valor ganha um adicional de cerca de 30% quando a atriz entra em uma minissérie ou novela.



Fonte: http://entretenimento.r7.com/blogs/keila-jimene...-faria-em-novela/























