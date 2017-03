Você está lendo um tópico

Televisão

Brasil não tem tradição na criação de game show, diz Marcelo de Carvalho

Fonte:



O vice-presidente e apresentador da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, disse ontem que a decisão de “ressuscitar” o game show “O Céu é o Limite” partiu de seu próprio interesse, e que ele, pessoalmente, foi à Itália para negociar o formato para a emissora.



“Quem foi atrás do programa, e também do “Mega Senha”, fomos nós, porque se dependesse de produtoras aqui no Brasil não teríamos game show nenhum”, afirmou o executivo (e engenheiro químico).



“Posso garantir que nos últimos cinco anos nenhuma produtora ou ninguém jamais veio até o setor de aquisições da RedeTV! oferecer um game show. E não é por falta de interesse. É simplesmente porque o Brasil não tem nenhuma tradição nesse tipo de atração”, disse Carvalho ao UOL.



Ele respondia a um questionamento de o porquê sua emissora investir num formato que já tem cerca de 60 anos.



"Esse programa é sucesso em toda a Europa. Também já foi sucesso no Brasil e não há motivo para não fazer sucesso novamente."



O vice-presidente e sócio da RedeTV! discorda de que seria possível à própria emissora criar um game show semelhante ao “O Céu é o Limite” que, no fim das contas, não passa de um jogo de perguntas e respostas.



“Pode parecer que não, mas tem muita tecnologia envolvida --desde o formato até o cenário. Não existe esse know-how no Brasil”, declara. “O que é uma pena.”



Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/201...o-de-carvalho.htm























