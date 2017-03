Você está lendo um tópico

Televisão

"Ribeirão do Tempo" volta e bate recorde na faixa de reprises da Record

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 56 visitas.





Ricardo em Hoje, 13:47 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5325 | Pontes e Lacerda-MT



"Ribeirão do Tempo" volta e bate recorde na faixa de reprises da Record



Fonte:



A reprise de “Ribeirão do Tempo”, novela de Marcílio Moraes, começou nesta tarde na Record e rendeu respeitáveis 9 pontos de audiência na Grande São Paulo, segundo dados prévios (não consolidados) da Kantar Ibope.



É a melhor estreia dessa faixa de reprises desde julho de 2015, quando a emissora lançou essa faixa..



A antecessora, “Amor e Intrigas”, estreou em maio do ano passado com 6,8 pontos.



Antes disso, em 2015, veio “Prova de Amor” --que inaugurou o “vale a pena ver de novo” da Record. Essa reprise estreou com apenas 3,7 pontos.



Em sua primeira vez na TV, “Ribeirão do Tempo” estreou em maio de 2010 com 12 pontos de média em SP.



Hoje, cada ponto de audiência em SP equivale a cerca de 70,5 mil domicílios, tendo cada um em média 3,3 habitantes, segundo a Kantar Ibope.



O tema central da novela é o resort que a empresária Arminda (Bianca Rinaldi) quer construir na cidade cujo nome batiza a novela, e enfrenta a ira da população, que não aprova o negócio porque acha que o empreendimento acabará com a paz local. Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/201...ses-da-record.htm A reprise de “Ribeirão do Tempo”, novela de Marcílio Moraes, começou nesta tarde na Record e rendeu respeitáveis 9 pontos de audiência na Grande São Paulo, segundo dados prévios (não consolidados) da Kantar Ibope.É a melhor estreia dessa faixa de reprises desde julho de 2015, quando a emissora lançou essa faixa..A antecessora, “Amor e Intrigas”, estreou em maio do ano passado com 6,8 pontos.Antes disso, em 2015, veio “Prova de Amor” --que inaugurou o “vale a pena ver de novo” da Record. Essa reprise estreou com apenas 3,7 pontos.Em sua primeira vez na TV, “Ribeirão do Tempo” estreou em maio de 2010 com 12 pontos de média em SP.Hoje, cada ponto de audiência em SP equivale a cerca de 70,5 mil domicílios, tendo cada um em média 3,3 habitantes, segundo a Kantar Ibope.O tema central da novela é o resort que a empresária Arminda (Bianca Rinaldi) quer construir na cidade cujo nome batiza a novela, e enfrenta a ira da população, que não aprova o negócio porque acha que o empreendimento acabará com a paz local.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído