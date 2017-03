Você está lendo um tópico

Televisão

Condecine: Veja quanto TVs, produtoras de cinema e de vídeos pagam de taxa

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 63 visitas.





Ricardo em Hoje, 13:48 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5325 | Pontes e Lacerda-MT



Condecine: Veja quanto TVs, produtoras de cinema e de vídeos pagam de taxa



Fonte:



A cada cinco anos, emissoras de TV abertas ou canais pagos, rádios, operadoras e produtoras de vídeo, de cinema e, em breve, serviços de streaming, são obrigados a recolher a Condecine sobre as obras produzidas no país ou importadas para cá.



A Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica) é uma cobrança federal feita por meio da Ancine --Agência Nacional de Cinema.



Embora a Ancine afirme que pretende reduzir o imposto sobre games (outro produto audiovisual, segundo a agência), o prolixo (e nebuloso) texto de uma consulta pública que termina amanhã deixa margem à cobrança dessa taxa também em jogos eletrônicos.



A Ancine, porém, nega e diz que tem intenção de reduzir a tributação sobre games.



Os valores cobrados das artes audiovisuais variam de R$ 145,82 (produção curta nacional) a R$ 7,291,25 (produção com mais de 50 min estrangeira). Novelas, seriados brasileiros e episódios de programas também devem recolher a taxa.



Quando começar a cobrar a taxa de serviços como Netflix, a agência poderá arrecadar até R$ 300 milhões nos próximos 5 anos somente dessa empresa. Outros serviços como Amazon TV, Apple, Spotify e demais streamings também deverão ser cobrados.



A regra dá margem, inclusive, à cobrança de qualquer conteúdo produzido no YouTube ou em outras plataformas, por exemplo, embora isso não ocorra (até o momento).



Abaixo, segue a tabela de preços atualizada



Obras para o mercado de salas de exibição (cinemas)



Duração de até 15min - Estrangeira: R$ 729; Nacional: R$ 145,82

De 15min a 50min - Estrangeira: R$ 1.701,29; Nacional: R$ 340,26

Mais de 50min - Estrangeira: R$ 7.291,25; Nacional: R$ 1.458,25



Obras para o mercado de vídeo doméstico (qualquer suporte)



Duração de até 15min - Estrangeira: R$ 300; Nacional: R$ 60

De 15min a 50min - Estrangeira: R$ 700; Nacional: R$ 140

Mais de 50min - Estrangeira: R$ 3.000; Nacional: R$ 600

Conjunto de obras audiovisuais de curta ou média metragem, gravadas no mesmo suporte, de duração superior a 50 minutos - Estrangeira R$ 3.000; Nacional: R$ 600

Obra seriada (por capítulo) - Estrangeira: R$ 750; Nacional: R$ 150



Obras para o mercado de serviços de radiodifusão de sons e imagens



Duração de até 15min - Estrangeira: R$ 729,12; Nacional: R$ 145,82

De 15min a 50min - Estrangeira: R$ 1.701,29; Nacional: R$ 340,26

Mais de 50min - Estrangeira: R$ 7.291,25; Nacional: R$ 1.458,25

Obra seriada (por capítulo) - Estrangeira: R$ 1.882,81; Nacional: R$ 364.56



Obras para o mercado de serviços de comunicação eletrônica em massa por assinatura



Duração de até 15min - Estrangeira: R$ 463,93; Nacional: R$ 92,79

De 15min a 50min - Estrangeira: R$ 1.159,82; Nacional: R$ 231,96

Mais de 50min - Estrangeira: R$ 4.639,27; Nacional: R$ 927,85

Obra seriada (por capítulo) - Estrangeira: R$ 1.043,84; Nacional: R$ 208,77



Obras para outros mercados



Duração de até 15min - Estrangeira: R$ 729,12; Nacional: R$ 145,82

De 15min a 50min - Estrangeira: R$ 1.701,29; Nacional: R$ 340,26

Mais de 50min - Estrangeira: R$ 7,291,,25; Nacional: R$ 1.458,25

Obra seriada (por capítulo não titulado, titulado ou

por episódio) - Estrangeira: R$ 1.822,81; Nacional: R$ 364,56



Fonte: Tabela de Valores Condecine - Ancine - Governo Federal Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/201...video-no-pais.htm A cada cinco anos, emissoras de TV abertas ou canais pagos, rádios, operadoras e produtoras de vídeo, de cinema e, em breve, serviços de streaming, são obrigados a recolher a Condecine sobre as obras produzidas no país ou importadas para cá.A Condecine (Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica) é uma cobrança federal feita por meio da Ancine --Agência Nacional de Cinema.Embora a Ancine afirme que pretende reduzir o imposto sobre games (outro produto audiovisual, segundo a agência), o prolixo (e nebuloso) texto de uma consulta pública que termina amanhã deixa margem à cobrança dessa taxa também em jogos eletrônicos.A Ancine, porém, nega e diz que tem intenção de reduzir a tributação sobre games.Os valores cobrados das artes audiovisuais variam de R$ 145,82 (produção curta nacional) a R$ 7,291,25 (produção com mais de 50 min estrangeira). Novelas, seriados brasileiros e episódios de programas também devem recolher a taxa.Quando começar a cobrar a taxa de serviços como Netflix, a agência poderá arrecadar até R$ 300 milhões nos próximos 5 anos somente dessa empresa. Outros serviços como Amazon TV, Apple, Spotify e demais streamings também deverão ser cobrados.A regra dá margem, inclusive, à cobrança de qualquer conteúdo produzido no YouTube ou em outras plataformas, por exemplo, embora isso não ocorra (até o momento).Abaixo, segue a tabela de preços atualizadaObras para o mercado de salas de exibição (cinemas)Duração de até 15min - Estrangeira: R$ 729; Nacional: R$ 145,82De 15min a 50min - Estrangeira: R$ 1.701,29; Nacional: R$ 340,26Mais de 50min - Estrangeira: R$ 7.291,25; Nacional: R$ 1.458,25Obras para o mercado de vídeo doméstico (qualquer suporte)Duração de até 15min - Estrangeira: R$ 300; Nacional: R$ 60De 15min a 50min - Estrangeira: R$ 700; Nacional: R$ 140Mais de 50min - Estrangeira: R$ 3.000; Nacional: R$ 600Conjunto de obras audiovisuais de curta ou média metragem, gravadas no mesmo suporte, de duração superior a 50 minutos - Estrangeira R$ 3.000; Nacional: R$ 600Obra seriada (por capítulo) - Estrangeira: R$ 750; Nacional: R$ 150Obras para o mercado de serviços de radiodifusão de sons e imagensDuração de até 15min - Estrangeira: R$ 729,12; Nacional: R$ 145,82De 15min a 50min - Estrangeira: R$ 1.701,29; Nacional: R$ 340,26Mais de 50min - Estrangeira: R$ 7.291,25; Nacional: R$ 1.458,25Obra seriada (por capítulo) - Estrangeira: R$ 1.882,81; Nacional: R$ 364.56Obras para o mercado de serviços de comunicação eletrônica em massa por assinaturaDuração de até 15min - Estrangeira: R$ 463,93; Nacional: R$ 92,79De 15min a 50min - Estrangeira: R$ 1.159,82; Nacional: R$ 231,96Mais de 50min - Estrangeira: R$ 4.639,27; Nacional: R$ 927,85Obra seriada (por capítulo) - Estrangeira: R$ 1.043,84; Nacional: R$ 208,77Obras para outros mercadosDuração de até 15min - Estrangeira: R$ 729,12; Nacional: R$ 145,82De 15min a 50min - Estrangeira: R$ 1.701,29; Nacional: R$ 340,26Mais de 50min - Estrangeira: R$ 7,291,,25; Nacional: R$ 1.458,25Obra seriada (por capítulo não titulado, titulado oupor episódio) - Estrangeira: R$ 1.822,81; Nacional: R$ 364,56Fonte: Tabela de Valores Condecine - Ancine - Governo Federal























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído