Superbonita muda de novo e abre um caminho inesperado

O “Superbonita” é um dos programas mais longevos da TV paga. Estreou em 2000 no GNT, apresentado pela atriz Daniela Escobar. Apesar do que o título parece indicar, nunca foi uma atração que visasse a mulher bobinha. Já nasceu elegante, ouvindo personagens interessantes e opiniões especializadas. Ainda assim, naqueles primórdios, explorava a acepção mais literal do seu nome. As entrevistadas falavam exclusivamente de beleza, ou seja, de maquiagem, de cabelo, enfim, da aparência. De lá para cá, muita coisa mudou ali. Outras beldades passaram pela atração. E, sobretudo, seu título acabou se mostrando capaz de nomear uma infinidade de significados.



Primeiro, enveredou pela saúde, depois, pelo comportamento. Deixou claro que isso também é “beleza”. Muito informativo, ganhou ainda o peso das atrações com função social.



Fonte: http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/cr...o-inesperado.html























