Fafy Siqueira e Jarbas Homem de Mello vão estrelar série no SBT

Fafy Siqueira e Jarbas Homem de Mello vão estrelar a série de humor “Pé na estrada” no SBT. A emissora já aprovou o piloto da atração, que terá 26 episódios. A ideia é exibir na faixa hoje ocupada por “Chiquititas”. Os atores interpretarão empresários do ramo da música.



