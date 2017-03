Você está lendo um tópico

Televisão

#BBB17: Leifert promete "algo grandioso", mas entrega "trolada" boba pró-Emilly

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 94 visitas.





Ricardo em Hoje, 13:54 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5325 | Pontes e Lacerda-MT



Leifert promete "algo grandioso", mas entrega "trolada" boba pró-Emilly



Fonte:







Decidida a tirar os participantes do “BBB17” da zona de monotonia em que se enfiaram, a direção do programa anunciou na última quinta-feira (2) “uma virada dramática”. Tiago Leifert ainda atiçou a curiosidade do publico dizendo se tratar de “algo grandioso”.

Nesta segunda-feira (6), os espectadores descobriram que se tratava de uma falsa eliminação – um recurso já utilizado em outras edições. Por alguns minutos, a ideia produziu grande diversão para quem assistia, mas ao final revelou-se uma grande bobagem. E, de quebra, ajudou Emilly a angariar mais simpatia junto ao público.



A “trolada” ocorreu um dia depois de Emilly ter sido indicada para o paredão com seis votos. Adivinhe quantos votos ela teve na votação-surpresa para eliminar um candidato “imediatamente”. Seis votos, novamente.



Ao descobrir que foi eliminada, a moça ficou arrasada, naturalmente. “Eu não faço questão de me despedir”, disse antes de ir embora e descobrir que, na verdade, tudo não passou de uma pegadinha.



A rejeição a Emilly dentro da casa já era conhecida pela direção do programa. Logo, promover uma falsa eliminação apenas um dia depois da votação verdadeira dificilmente traria um resultado inesperado.



Com dez participantes na casa, a chance de Emilly ser escolhida era enorme, mesmo se Marcos não tivesse ganho a vantagem de votar duas vezes.



A atividade, assim, pareceu desenhada para Emilly. Excluída, ela reforçou a imagem de perseguida pelo grupo e ainda teve o direito de escolher quatro participantes para dividirem uma casa com ela – e apenas eles disputarão a próxima prova do líder. Os outros cinco ficaram na casa original e vão disputar a prova do anjo entre eles.



Foi engraçado assistir a falsa votação? Foi. Muito. Vai ajudar o “BBB17” a ficar mais divertido? Acho improvável. Vai ajudar Emilly a conquistar mais simpatia? Aposto que sim. Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/bbb/bbb17/critica/...-ajuda-emilly.htm Decidida a tirar os participantes do “BBB17” da zona de monotonia em que se enfiaram, a direção do programa anunciou na última quinta-feira (2) “uma virada dramática”. Tiago Leifert ainda atiçou a curiosidade do publico dizendo se tratar de “algo grandioso”.Nesta segunda-feira (6), os espectadores descobriram que se tratava de uma falsa eliminação – um recurso já utilizado em outras edições. Por alguns minutos, a ideia produziu grande diversão para quem assistia, mas ao final revelou-se uma grande bobagem. E, de quebra, ajudou Emilly a angariar mais simpatia junto ao público.A “trolada” ocorreu um dia depois de Emilly ter sido indicada para o paredão com seis votos. Adivinhe quantos votos ela teve na votação-surpresa para eliminar um candidato “imediatamente”. Seis votos, novamente.Ao descobrir que foi eliminada, a moça ficou arrasada, naturalmente. “Eu não faço questão de me despedir”, disse antes de ir embora e descobrir que, na verdade, tudo não passou de uma pegadinha.A rejeição a Emilly dentro da casa já era conhecida pela direção do programa. Logo, promover uma falsa eliminação apenas um dia depois da votação verdadeira dificilmente traria um resultado inesperado.Com dez participantes na casa, a chance de Emilly ser escolhida era enorme, mesmo se Marcos não tivesse ganho a vantagem de votar duas vezes.A atividade, assim, pareceu desenhada para Emilly. Excluída, ela reforçou a imagem de perseguida pelo grupo e ainda teve o direito de escolher quatro participantes para dividirem uma casa com ela – e apenas eles disputarão a próxima prova do líder. Os outros cinco ficaram na casa original e vão disputar a prova do anjo entre eles.Foi engraçado assistir a falsa votação? Foi. Muito. Vai ajudar o “BBB17” a ficar mais divertido? Acho improvável. Vai ajudar Emilly a conquistar mais simpatia? Aposto que sim.











Ricardo em Hoje, 13:54 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5325 | Pontes e Lacerda-MT



Insuportável esta Emilly. Mimada, egoísta.





RockyRei em Hoje, 15:50



anos | Out 2007 | Mensagens: 237 | Porto Alegre - RS



Ricardo escreveu Insuportável esta Emilly. Mimada, egoísta.



Não assisto o programa, mas sei que é a participante mais bonita.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído